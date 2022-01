Bottega vicina alle scienze marine: sostiene Ocean sea foundation

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bottega non pensa soltanto a produrre e a commercializzare vini pregiati, grappe, liquori e a breve anche whisky ma anche sempre vicino a tutto ciò che è sostenibile, cultura e ambiente. Oggi sostiene Ocean Sea Foundation, centro scientifico internazionale che conduce ricerche in tutti i settori delle scienze marine, tra cui rientra il monitoraggio dell’inquinamento da microplastiche negli oceani. Con questa finalità la fondazione, utilizzando la propria nave di ricerca OSF M/V Advance, ha programmato una spedizionenel mare Artico. La navigazione avrà inizio dal porto di Rostock in Germania. Qui il 22 gennaio è in programma un evento di presentazione della spedizione. In questo contesto l'OSF (Ocean Sea Foundation) fornirà approfondimenti sulle sue missioni sull'inquinamento oceanico e sull'analisi della micro e nano plastiche e su come questo ci influenzi e possa essere influenzato da noi. Gli ospiti potranno salire a bordo e sperimentare la vita da ricercatore su una questa nave, visionando i film creati da Ocean Sea Foundation durante le missioni nell'Artico. A seguire il famoso pianista Alessandro Martire salirà sul palco allestito sulla nave e terrà un concerto per il pubblico con i suoi brani più noti. In conclusione tutti i presenti brinderanno al pieno successo della missione con un calice di Prosecco Bottega. Le successive tappe di avvicinamento all’Artico sono programmate nei porti di Timborg (Danimarca) e di Oslo (Norvegia). La nave Ocean Sea Foundation solcherà i mari del nord del mondo, battendo un’inedita bandiera Bottega, caratterizzata dallo sfondo bianco e dal logo dorato. La cantina e distilleria di Bibano di Godega ha finanziato questo progetto con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità improrogabile di salvare l’ambientemarino e la nostra salute. La catena alimentare ha infatti tra le tante conseguenze anche quella di far assorbire plastica dal nostro organismo con tutte le conseguenze che neconseguono per la nostra salute.