Bottega sposa il Cagliari calcio

Dopo il Calcio Napoli (l'accordo con il presidente De Laurentiis risale a due anni orsono) Bottega rinnova la sua collaborazione con il Cagliari Calcio con la produzione e commercializzazione di un particolare Millesimato, con una bottiglia speciale. Anche il cartone, che contiene 6 bottiglie, è stato personalizzato con il colore e logo della società. La presentazione avverrà domani in occasione dell'aperitivo che la società calcistica sarda dedicherà ai suoi partner e sponsors. L'ideatore del progetto, Stefano Bottega, prevede di poter commercializzare centomila bottiglie l'anno, in gran parte, ovviamente, in Sardegna