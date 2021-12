Bottega terrazze bar da Lazise ai monti Tatra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo aver inaugurato, poche ore fa, la Terrazza bar del Rifugio Gorza, ad Arabba, Sandro Bottega, a capo dell'azienda di famiglia, sta già trattando altre destinazioni, location di indubbio prestigio in giro per il mondo. Format all'aperto dei Prosecco Bar, rivistazione in chiave moderna delle vecchie osterie venete, già operativi in 34 luoghi nel mondo, dalle Seychelles a Birmingham, da Stoccolma a Dubai, le Terrazze Bar sono già quattro. Oltre a quella di Arabba ci sono quelle al Savoia a Cortina all'ippodromo di Bath in Gran Bretagna e al lussuoso hotel Bokan a Londra. Già sottoscritto l'accordo per inaugurare, all'inzio della primavera a Lazise, all'hotel Principe (nella foto), Bottega ha praticamente già definito l'apertura di una Terrazza Bar nei Monti Tatra, catena dei Carpazi ttra la Slovacchia e la Polonia, di un'altra a Puertos Banus, la più esclusiva località del jet-set internazionale in Spagna, a 7 km da Marbella e poi fronte oceano in Portogallo e nell'isola di Corfu in Grecia. Luoghi di aggregazione enogastronomica dove trovarsi per l'aperitivo, per dei pasti veloci, degustando il Prosecco Gold di Bottega e i suoi vini oltre a mangiare stuzzichini delle migliori specialità del territorio.