Calicantus a Vicenzaoro 2023: digital, social network e a.i. rivoluzionano l’industria del gioiello

Si appresta ad aprire le porte ad estimatori e operatori del settore Vicenza Oro September, il più grande Salone europeo dedicato all’Oreficeria e alla Gioielleria, in scena dall’8 al 12 settembre prossimi. Un settore che ha portato grandi soddisfazioni nel primo trimestre del 2023, con un fatturato in crescita del +11,3%, rispetto allo stesso periodo del 2022, trainato dall’export con un +16,7%. In questo contesto, il solo Distretto di Vicenza ha registrato esportazioni per 522 milioni di euro, con una crescita di circa 34 milioni di euro rispetto al periodo gennaio-marzo 2022 (+6,9%). Nonostante una diminuzione delle vendite verso gli Stati Uniti (-6,0%), che rimangono comunque il principale mercato di destinazione con 113 milioni di euro, questa riduzione è stata più che bilanciata dagli aumenti delle vendite verso gli Emirati Arabi Uniti (+13,2%). In aumento le vendite verso la Turchia, che ha più che raddoppiato il valore dell’anno precedente (+124%), posizionandosi come il quarto mercato di riferimento nel 2023 e superando Hong Kong. "Le aziende orafe italiane stanno imparando a sfruttare il mondo digitale in tutte le sue potenzialità” - sostiene Valentino Bergamo, CEO di Calicantus e continua - “si tratta di un canale ormai indispensabile, perché consente ai brand con capacità tecniche e design importanti, tipici del Made in Italy, di raggiungere nicchie di mercato in tutte le parti del mondo: un obiettivo impossibile da raggiungere con modelli distributivi tradizionali". Per mantenere l’attuale vitalità e creatività delle nostre imprese occorre continuare ad investire nella promozione del Made in Italy: il canale e-commerce potrebbe crescere fino al 25% entro il 2025 e la comunicazione servirà come traino per il mondo delle aziende, avvicinando il gioiello italiano anche al mondo dei giovani. Secondo l’Osservatorio di Federpreziosi, i contenuti social che maggiormente hanno influenzato e determinato la scelta del prezioso da parte dei consumatori sono infatti i post sponsorizzati (66,4%) e le storie (24,8%), indipendentemente dall’acquisto tramite un negozio fisico o online. I contenuti social visualizzati da parte delle persone che hanno acquistato preziosi e gioielli sono stati pubblicati dai diversi brand del settore (55,2%) o da celebrità e attori (29,2%). Il 61,6% di coloro che hanno portato a termine un acquisto ritiene che le gioiellerie siano al passo con i tempi e capaci di cogliere i nuovi trend dei consumatori. Il mondo del gioiello inoltre è in continua evoluzione e si arricchirà sempre più di potenzialità e nuove funzionalità. Intelligenza artificiale e tracciabilità, minore impatto ambientale, nuove esperienze di vendita e acquisto, novità di prodotto saranno al centro del mercato lungo l’arco dei prossimi anni. Nel prossimo futuro la rivoluzione digitale influenzerà infatti scelte, desideri e modalità di acquisto dei consumatori. La previsione è che le nuove tecnologie rivoluzioneranno l’industria orafo-gioielliera: Virtual reality, NFT e piattaforme digitali, app e visori 3D, dalla progettazione al banco di lavoro, dalla tracciabilità dei prodotti alla logistica. Tutti elementi che rappresentano un potenziamento progressivo della customer experience. *** Calicantus srl è Merchant of Records di importanti aziende come Flos, Elica, AS Roma, Pampers, Segafredo, Consorzio Parmigiano Reggiano, Smemoranda, Selle Italia, per le quali si fa carico di tutte le operations dell’e-commerce: cura gli aspetti più delicati come customer care, logistica, spedizioni, resi e amministrazione, in totale outsourcing. In 15 anni di esperienza ha sviluppato un ecosistema strutturato fatto di persone, processi e tecnologie, che semplificano l'integrazione con i sistemi aziendali pre-esistenti, velocizzando il go-to-market per la vendita online omnicanale dei Brand. www.calicant.us