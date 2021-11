Came realizza i sistemi per il parcheggio del Mega Center Alma-Ata

Per gestire in maniera automatizzata ed efficiente l’ingresso e la sosta degli oltre 1,1 milioni di persone che ogni mese visitano il centro commerciale Mega Alma-Ata, nella più grande città del Kazakistan (Almat), Came Parkare ha realizzato un nuovo sistema di parcheggio per i 1.700 posti auto.

La soluzione ideata dall'azienda trevigiana si compone di ben 13 sistemi completi Pke nella configurazione base, adatti ad un volume di parcheggio di fascia alta e con traffico intenso come quello del Mega Center Alma-Ata che si sviluppa su una superficie di 180mila metri quadrati; al tempo stesso, grazie alla bassa manutenzione richiesta, Pke permette di ridurre notevolmente i costi di esercizio. Inoltre, l’innovativo sistema a rotazione di Pke, ovvero la gestione del parcheggio appositamente studiata per chi ha necessità di fare soste veloci e l’efficienza dei sistemi di pagamento elettronici rapidi e sicuri con qualunque metodo (carte di credito Emv, Nfc, tessere/buoni sconto, ecc.), 22 casse automatiche Pke e 26 telecamere Ocr per riconoscimento targhe rendono ancora più fluido il passaggio e la sosta in un contesto come quello di uno dei centri commerciali più grandi del Kazakistan.

Il commento

«La fiducia accordataci dal gruppo Astana, che gestisce il Mega Center Alma-Ata - spiega Andrea Menuzzo, presidente di Came Spa - conferma ancora una volta l’apprezzamento delle nostre soluzioni tecnologiche e del nostro modello di far business, basato sull’ascolto del cliente e sull’analisi delle sue esigenze, nonchè sulla nostra capacità di offrire soluzioni altamente personalizzate, studiate su misura. Frutto dell’esperienza di successo di Expo di Astana 2017, la soluzione adottata per il centro commerciale è stata pensata non solo per massimizzare l’efficienza tecnologica, ma anche per rispettare gli standard qualitativi con cui è stato costruito l’edificio, che rispecchia i più alti requisiti funzionali ed estetici delle metropoli moderne».