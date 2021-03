La cantina Le Manzane dona 10 mila euro ai reparti Covid di Treviso

Non si fermano le donazioni a sostegno dei reparti Covid della Marca Trevigiana. La cantina Le Manzane ha consegnato, oggi, al direttore generale Ulss 2, Francesco Benazzi, un assegno di 10.184,80 euro, frutto della 9ª edizione della Vendemmia Solidale - Festa e Beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore che si è tenuta lo scorso 11 settembre alla tenuta di San Pietro di Feletto (TV).

«Quest’anno - spiegano Ernesto Balbinot e Silvana Ceschin, titolari dell’azienda Le Manzane - ci siamo sentiti in dovere, ma anche onorati, di contribuire alle iniziative di sanità pubblica per fronteggiare l'emergenza Coronavirus avviata in loco dall’Associazione “Per Mio Figlio” Onlus».

«Fino ad oggi con la nostra raccolta fondi - hanno spiegato Silvana Agostini, presidente dall’Associazione “Per Mio Figlio” e Giordano Giordani della onlus - abbiamo raccolto 5 milioni di euro che sono stati utilizzati soprattutto per l’acquisto di ventilatori e mascherine».

«All’azienda Le Manzane va il nostro più sentito ringraziamento per questo gesto di solidarietà e generosità. Il supporto del territorio è stato ed è particolarmente importante per far fronte alla pandemia in corso» commenta Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2.

Per la prima volta l’evento benefico di settembre è stato organizzato a porte chiuse e in forma ridotta a causa delle restrizioni anti-Covid. La famiglia Balbinot ha unito le forze chiamando a raccolta gli sponsor, i partner e i volontari. In vigneto a staccare i grappoli solidali c’erano anche Sammy Basso e l’atleta paralimpica Giusy Versace. Da quegli acini dorati, nati dal sole e vendemmiati con l’aiuto dei partecipanti, sono state ricavate 9.300 bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry che in poche settimane sono andate interamente vendute per la causa benefica.

«Anche se l’anno difficile non ci ha permesso di vendemmiare tutti uniti - aggiungono Ernesto Balbinot e Silvana Ceschin -, speriamo che questo piccolo gesto possa essere di beneficio per la nostra comunità. E’ anche il nostro modo per dire grazie al personale sanitario per la straordinaria dedizione dimostrata in questa situazione così difficile».

I partner e gli sponsor che hanno condiviso gli obiettivi benefici della vendemmia solidale 2020 sono: Antenna Tre, Arti Grafiche Conegliano, Banca Prealpi SanBiagio, Battistella Capsule, Dersut Caffe’, Foto Francesco Galifi, Generalvetri, Icas, Ideeuropee, Ristorante Relais Ca’ del Poggio, Rotas, Savno Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale, S. Bernardo Tappi Spumante e S'Paul n' Co. Design. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dai Comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano e Valdobbiadene con il sostegno del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, dell’associazione di promozione sociale XI di “Marca” e del Club n° 40 Frecce Tricolori Conegliano.

Le Manzane è un’azienda a conduzione familiare, fortemente radicata nel territorio trevigiano come produttrice da quasi 40 anni. La cantina, tra le più dinamiche e interessanti nel panorama enologico del Conegliano Valdobbiadene, distribuisce sia in Italia che all’estero raggiungendo 34 Paesi.