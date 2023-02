Il kit “m-use” della cantina Pizzolato per un San Valentino all’insegna del riuso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Cantina Pizzolato, azienda vitivinicola trevigiana specializzata nella produzione di vini biologici e vegani dal 1991, propone un San Valentino all’insegna del riuso con il kit “M-use” (multi-use), un’idea regalo 100% sostenibile che rispecchia i valori che da sempre animano la filosofia dell’azienda. La box firmata Cantina Pizzolato dedicata alla festa degli innamorati contiene lo spumante biologico Rosato Extra-Dry della linea “M-use”, la cui bottiglia dai motivi diamantati è pensata per trasformarsi in un oggetto di design dopo averne apprezzato il contenuto. Il kit al proprio interno include: un tappo in vetro, che ne consente il riutilizzo come bottiglia dell’acqua, un set di bicchierini ottenuti dal taglio delle stesse mini ‘M-use’, nel formato da 200 ml e uno stoppino per rigenerare una candela di casa. Completa la box un buono per un’esperienza di degustazione guidata dei vini della Cantina e un percorso sensoriale tra i profumi e i sapori della qualità biologica. L’azienda di Treviso promuove così, attraverso il nuovo cofanetto di San Valentino, un duplice riutilizzo di “M-use”. La bottiglia vuota si può trasformare in pochi istanti in un elegante complemento di arredo, come un vaso per fiori, un portaspezie, una boccetta di profumo, un centro tavola e persino un lampadario, nei suoi riutilizzi più creativi. La festa degli innamorati a casa Pizzolato parla un linguaggio tutto green e punta al rispetto per l’ambiente: il kit “M-use” è un’idea regalo responsabile, capace di coniugare la piacevolezza dello spumante rosato Extra-Dry, perfetto per allietare una cena romantica grazie alle note floreali dal profumo inebriante al concreto impegno dell’azienda ad un utilizzo responsabile delle risorse. PROMO DISPONIBILE NEL WEB www.lacantinapizzolato.com FINO AL 09.02.23 PROMO DISPONIBILE NEL PUNTO VENDITA DI VILLORBA (VIA IV NOVEMBRE, 12) FINO AL 14.02.23.