Mionetto: i tedeschi premiano la storica cantina di Valdobbiadene

Mionetto continua a collezionare successi, lo dimostrano gli importanti premi assegnati all’eccellenza e alla qualità dei suoi prodotti nelle principali manifestazioni internazionali dedicate al vino. In occasione della 25esima edizione del Berliner Wine Trophy - Winter Edition 2020, uno dei più grandi concorsi vinicoli al mondo e la più importante degustazione di vino della Germania sotto il patrocinio delll’OIV (Organizzazione Internazionale delle Vigne e dei Vigneti) e dell’UIOE (Unione Internazionale di Enologi) che ogni anno riunisce esperti rinomati provenienti da tutto il mondo, Mionetto ha trionfato ottenendo tre medaglie d’oro con: Prosecco DOC TV Brut di Prestige Collection; Cartizze DOCG di MO Collection; Prosecco Rosé DOC di Prestige Collection, la fortunata proposta con la quale lo scorso anno la Cantina ha esordito nel segmento del Prosecco rosé.

Tre etichette molto diverse sia per il terroir natio che per le caratteristiche organolettiche che le contraddistinguono.

Prosecco DOC TV Brut di Prestige Collection è il frutto di uve provenienti dalla provincia di Treviso, zona storicamente vocata alla produzione di Prosecco DOC di qualità, è uno spumante secco, che si distingue per il colore giallo paglierino brillante, le bollicine intense e sottili, il profumo fruttato di mele golden e il sapore di liquirizia, miele e acacia.

Cartizze DOCG di MO Collection è prodotto con le uve della celebre, rinomata e limitatissima zona di Valdobbiadene, chiamata Cartizze: una porzione di territorio particolarmente felice per posizione, terreno e microclima. Spumante sontuoso, con profumi che vanno dalla mela, alla pera e alla rosa, dal sapore abboccato, fresco e piacevolmente snello, con retrogusto di mandorle glassate.

Prosecco Rosé DOC di Prestige Collection si presenta come uno spumante suggestivo dal leggero colore rosa fiore di pesco che annuncia un bouquet fruttato con evidenti note di pompelmo e piccoli frutti rossi. Inoltre la lunga maturazione a cui viene sottoposto fa sì che emergano avvolgenti aromi di miele e crosta di pane.

Questi prestigiosi riconoscimenti, che confermano l’eccellenza qualitativa insita nell’offerta della Cantina di Valdobbiadene, fanno seguito al recente successo riscosso alla 27esima edizione del Gran Premio Internazionale del Vino Mundus Vini, dove Mionetto ha conquistato una medaglia d’argento sempre con il Prosecco Rosé DOC di Prestige Collection.

Il Premio Internazionale del Vino è stato istituito nel 2001. Già nell'anno d'esordio il Concorso enologico ha visto la partecipazione di ben 2235 vini provenienti da tutte le importanti zone di produzione del mondo, che sono cresciuti esponenzialmente negli anni. Oggi, infatti, Mundus Vini viene annoverato tra gli eventi di settore più importanti poiché si propone a produttori, viticoltori, importatori e consumatori come una piattaforma ideale in grado di mettere a confronto fra loro i vini oltre che di offrire un valido strumento di orientamento al grande pubblico in fase di acquisto del prodotto.

“Siamo davvero entusiasti di aver raggiunto questi importanti traguardi specie in un anno difficile come il 2020” – ha detto Alessio Del Savio, Consigliere Delegato ed Enologo di Mionetto SpA. “Tali riconoscimenti sono il risultato degli sforzi costanti compiuti e dimostrano quanto impegno e passione portiamo nel nostro lavoro e la cura che dedichiamo alla soddisfazione dei nostri consumatori per consegnare loro prodotti con un alto standard qualitativo”.

La storia della famiglia Mionetto è anzitutto una storia d’amore: la storia d’amore di una famiglia per la sua Terra e per i suoi frutti. Prima di tutto l’uva, la natura, il vino. Poi Valdobbiadene nelle colline venete del prosecco trevigiano. La storia di una bella famiglia, sana, forte, capace di superare con unità anche i momenti difficili attraversando con coraggio e caparbietà anche le due Guerre Mondiali. Ma è soprattutto la storia di un uomo che con la sua lungimiranza e le sue straordinarie intuizioni ha cambiato le sorti del suo territorio e forse di tutto il mondo vitivinicolo italiano portando, grazie ad un gruppo di uomini fidati e capaci, il prosecco in cima al Mondo. Quando si parla di lui, Sergio Mionetto, si parla del re del prosecco: nato nel 1938, Sergio, esplosivo e sempre col sorriso sulle labbra, è cresciuto respirando il profumo di uva e seguendo da vicino il lavoro dell’azienda vinicola di famiglia, in particolare del nonno e del padre che lo hanno fatto innamorare di questa tradizione.

GLI ANNI DELLA GUERRA

La sua storia parte da lontano. Nell'infanzia ha vissuto il dramma della Seconda Guerra Mondiale, in particolare attraverso le sorti dei suoi due fratelli più grandi deportati nei campi di lavoro. Ha carpito la povertà di quegli anni anche attraverso il silenzio della cantina rotto solo dai rumori sordi delle botti vuote che si disintegravano e, probabilmente nell’angoscia di quei momenti, ha maturato nel cuore la vocazione per l’enologia: “Mio papà aveva fatto tutto quello che aveva potuto per salvare e mandare avanti l’attività dopo la distruzione di Valdobbiadene durante la Grande Guerra e ricominciare ancora una volta a distanza di pochi anni, dopo una seconda guerra, è stato molto faticoso. La nostra salvezza in quel periodo è stata mia madre che possedeva in dote due campi e mezzo di viti: un terreno nel cuore del Cartizze che valeva una fortuna e la cui vendita ci ha permesso di proseguire nel lavoro. Gli anni della Guerra li ricordo ancora bene, ci sono cose che non si dimenticano. L’immagine dei miei fratelli ritornati a casa dai campi di lavoro ce l’ho ancora ben impressa nella mente. Erano fermi lì sulla porta di ingresso: magri come due scheletri, una montagna di stoffe che sembrava camminare da sola” racconta Mionetto con angoscia ma anche con un velo di ironia. Non solo le persone. Anche le cose erano segnate da quegli anni. Le stesse botti dell’azienda sembravano l’esatta copia di quei due fratelli: vuote, ferite, quasi inesistenti. Botti di rovere abbandonate nella cantina che sembravano non servire più: “Ricordo ancora i tonfi che facevano: di notte si sentiva quello scoppio perchè da inutilizzate si sfasciavano, le assi rinsecchite sprofondavano su se stesse”. Ogni “botto”, un colpo al cuore per il piccolo Sergio.

"IL MIO PRIMO VINO"

Dopo la guerra, vendute le terre del Cartizze, si tentò di riprendere una vita “normale”. Sergio si iscrisse alla scuola enologica mentre il fratello Giovanni si occupò di mandare avanti la tradizione vinicola a modo suo. Una volta uscito dalla scuola enologica, nel 1969 nacque quindi il mito di Sergio Mionetto: “Volevo fare il mio primo vino. Una domenica da solo sono andato da un contadino intanto che mio fratello Giovanni visitava la fidanzata: ho preso una pigiatrice e con un tino di uva ho fatto la mia prima spremitura. Mio fratello aveva sempre seguito un suo iter facendo arrivare il vino da Bardolino o da quelle parti ma così, piano piano, abbiamo cominciato la nostra vera produzione. Non avevamo autoclavi, avevamo vasche sotterranee allora. Ho cominciato a imbottigliare il vino e farlo fermentare in bottiglia come da tradizione legando lo spago sul tappo con il cartellino e la famosa etichetta di traverso. E la bottiglia ha cominciato a girare facendo conoscere il primo vino fermentato in bottiglia da me prodotto. Una fermentazione particolare, delicata, difficile che bisognava curare in ogni suo aspetto: tempo, pressione, fasi lunari. Ricordo che alle volte il fondo non era perfetto: accadeva che si formassero delle palline, lievito in sofferenza. Beh se pensate che anche d’inverno imbottigliavamo a ritmi folli, non era facile: perfino di notte passavamo le bottiglie per verificare che fossero a posto. Poi sono arrivate le prime autoclavi senza sedimento: intanto l’immagine della bottiglia è andata oltreconfine perché incuriosiva, piaceva”. Una bottiglia spumante con il tappo quasi raso, appunto, lo spago e l’etichetta obliqua che è rimasta sempre una caratteristica dell’azienda, un ciondolino semplice con il marchio et voilà: Sergio era diventato leggenda.

ALLA CONQUISTA DEL MONDO

Con quello spago, infatti, Mionetto, legò per sempre il suo nome al mondo del vino, al prosecco e alla storia esplodendo definitivamente negli anni Novanta, quando si toccò quota di 11 milioni di bottiglie vendute in tutto il mondo: “Insieme alla mia famiglia, in particolare con i miei nipoti Attilio ed Emilio, abbiamo dato il successo del prosecco nel mondo. Mi sento orgoglioso di quello che come famiglia abbiamo dato all’immagine di questo vino. Alla base del successo c’è stato il prodotto, l’immagine, il marketing, l’export”. Tutto grazie alla qualità delle materie prime e al genio di una squadra che si sentiva famiglia. Tra loro Lorenzo Damiano ex manager dell’azienda. Damiano, oggi marketing manager per il settore alimentare, ricorda con passione e gioia gli anni con Sergio Mionetto e la famiglia: “Quest’uomo, per quello che ha fatto, si meriterebbe una bella statua in mezzo al paese. In quegli anni eravamo una squadra perfetta, anzi molto di più: eravamo una famiglia. Non c’erano orari di entrata e di uscita, avevamo ritmi folli ma è sempre stato un piacere lavorare, ci divertivamo tantissimo e ci riuscivano tante cose. Con Sergio è sempre stato un rapporto stupendo, eravamo in sintonia su tutto. Il coraggio, le intuizioni e l’affiatamento di tutti hanno portato l’azienda al top dove tuttora si trova”.

IL VINO DI UNA VOLTA

E oggi? “Nessun rimpianto: la mia storia è dentro di me, quello che abbiamo fatto noi non l’aveva fatto nessuno. Siamo stati i primi a lanciare il prosecco nel mondo insieme alla coneglianese Carpenè Malvolti. E pensare che con il prosecco “Spago” mi avevano definito spaghettaro e frizzantaro: si sono ricreduti tutti. Gli altri spumantisti della zona restavano incantati dalle vendite che facevamo” racconta con orgoglio e ironia (rigorosamente in dialetto veneto) Sergio Mionetto. “Oggi ho deciso di fare un mio nuovo prodotto: il 18638, spumante fatto come una volta con 50% di prosecco e poi uva Perera e Verdiso. Tradizione e storia unite a uve di qualità. Un prodotto fatto più per passione che per altro” svela. Di certo un vino sopraffino (lo abbiamo assaggiato… che delizia!) che continua la leggenda e che una volta di più rende immortale un uomo la cui vita è sempre stata come quella del suo prosecco: spumeggiante al punto giusto, coraggiosa e inimitabile.