Nervesa, Carraro Concessionaria al top in Italia per sicurezza e qualità

Si trova in provincia di Treviso la prima concessionaria italiana a completare il quinto livello Van Pro che certifica i più alti standard Mercedes. Il riconoscimento è arrivato nei giorni scorsi alla Concessionaria Carraro, con sede a Nervesa della Battaglia e filiali di vendita anche nelle province di Belluno, Udine e Venezia.

“Il progetto Van Pro – spiega l’amministratore Giovanni Carraro - ha rappresentato per noi una valida opportunità di crescita ed affinamento professionale, rivolto al nostro staff dei veicoli commerciali giovane, vivace, che ben si è adattato ai processi innovativi suggeriti dalla Casa Madre. Van Pro non è una sorta di lasciapassare fine a sé stesso, rappresenta una certificazione che ci condurrà anche per il futuro delle nostre azioni commerciali, lavorando quindi in parallelo e attivamente nel nostro lavoro quotidiano. Sono fiero di essere arrivato con la mia azienda a questo risultato e confido che tanti altri colleghi seguiranno la nostra strada”.

Concessionaria Carraro è punto di riferimento per il mercato di veicoli commerciali, un settore che nella prima parte del 2021 ha fatto segnare in Italia una crescita del 5,1% su base annua.

Nervesa della Battaglia, 28 dicembre 2021