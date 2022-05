Cartonificio Fiorentino, Regione Toscana convoca i vertici di Pro-Gest

Venerdì 20 maggio, alle ore 15, la Regione Toscana ha convocato la proprietà del Cartonificio Fiorentino nella persona di Bruno Zago ad un tavolo istituzionale di confronto con le organizzazioni sindacali, la Rsu del cartonificio e il sindaco Lorenzo Falchi.

Non è la prima volta che la proprietà viene convocata a Sesto Fiorentino ma, fino ad ora, non ha mai partecipato agli incontri. I lavoratori dello stabilimento intanto hanno annunciato una nuova mobilitazione per il pomeriggio di venerdì davanti al palazzo comunale dove dovrebbe tenersi l'incontro. «Pro-Gest continua a snobbare i lavoratori e le istituzioni - dichiarano in una nota ufficiale -. Finora l'azienda ha sempre delegato personaggi che non hanno mai detto niente di concreto, tenendoci nella situazione della rana nell'acqua fredda. Venerdì proveremo a smuovere la situazione con un'assemblea in presidio davanti al comune durante l'incontro. Usciremo dai cancelli alle 14.30, e ci dirigeremo davanti al municipio perché la nostra lotta non è solo nostra, ma quella di un territorio che si sta impoverendo per la chiusura di vari stabilimenti e se pensate che questo non vi riguardi state sbagliando, perché un territorio più povero lo è per tutti, anche per altri settori. Non molleremo di un centimetro».