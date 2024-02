Casale sul Sile, inaugurato il nuovo punto prelievi "Butterfly"

Operativo dai primi di gennaio, sabato 24 febbraio a Casale sul Sile c’è stata l’inaugurazione ufficiale di Butterfly, un nuovo punto prelievi aperto al pubblico. Situato nel centro del paese, in una comoda sede in piazza agli Alpini 4, Butterfly è aperto per i prelievi tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle 9.30, anche senza bisogno di prenotazione. Su richiesta, svolge prelievi a domicilio e servizi specifici per le imprese.

«In una comunità di oltre 13mila abitanti, si avvertiva l’esigenza di un centro prelievi comodo e vicino a casa - spiega Marco Parpinel, titolare della nuova attività - in queste prime settimane di lavoro la risposta dei cittadini di Casale sul Sile e dei comuni vicini è stata molto positiva in termini di accessi e di richiesta di esami. Questo è dovuto in larga parte alla professionalità dei tre operatori sanitari esperti del settore e dell’addetta all’organizzazione del centro». Butterfly, che prende il nome dal famoso “ago a farfalla” utilizzato per rendere confortevole il prelievo del sangue, è un’azienda basata sull’esperienza di 50 anni di laboratorio analisi, che oggi gestisce un network di un centinaio di centri prelievo all’avanguardia in tutto il NordEst Italia. Per la parte diagnostica, Butterfly svolge molteplici servizi: dagli esami (del sangue, genetici, citologici, batteriologici, colturali) a pacchetti check up vantaggiosi (ad esempio per la prevenzione dello stato di salute del cuore, per testare lo stato di salute generale della persona), con refertazione veloce e affidabile.

«Anche noi a Casale abbiamo scelto di affiliarci al gruppo Butterfly - continua il titolare Parpinel - per la tecnologia adottata, la sicurezza e l’attendibilità degli esami che l’azienda è in grado di garantire, oltre alla professionalità e gentilezza oggi più che mai opportune in ambiente sanitario”. Al taglio del nastro erano stati invitati i clienti di Butterfly, le associazioni sportive e culturali locali, le imprese del territorio e tutta la cittadinanza, ivi rappresentata dalla prima cittadina di Casale sul Sile, Stefania Golisciani, che ha dichiarato: “Sono felice di dare il benvenuto e augurare il futuro migliore a questa nuova attività, che rende un servizio così importante alla popolazione. È fondamentale, infatti, garantire ai cittadini attenzione e semplificare l’accesso ai servizi quando si parla di salute ed è per questo che, a nome di tutta la comunità, accolgo con piacere questo nuovo servizio di prossimità”. Per l’azienda Butterfly Lab erano presenti i fondatori Guido Griguol, Daniela Cavinato e Nicola Marin, orgogliosi “di offrire alla comunità locale un ausilio sicuro per la salute delle persone, rendendo accessibili molti servizi sanitari essenziali, di cui la diagnostica di laboratorio è senza dubbio una delle più importanti».