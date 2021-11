Presentata la Bmw IX elettrica di Ceccato Motors con Igor Cassina e Ale Ballan

Presentata la BMW IX alla Cantina Agriturismo Sengiari a Teolo di Ceccato Motors giovedì 11 novembre.

Michele Ceccato, assieme al Campione Olimpico Igor Cassina e al Campione del Mondo Alessandro Ballan, hanno presentato ai clienti di Ceccato il nuovo suv elettrico silenzioso, potente, lussuoso della casa tedesca.

Alessandro Ballan è di Castelfranco Veneto (6 novembre 1979) ciclista professionista dal 2004 al 2016, in carriera ha vinto il Giro delle Fiandre 2007 e si è laureato campione del mondo in linea. Ultimo italiano sul podio della Roubaix: "Nei settori di pavé senti una melodia particolare, distante da qualsiasi altro luogo, da qualsiasi altra gara. E sì che sulle pietre ci si passa anche altrove e sempre in bicicletta. Ma lassù è diverso, completamente diverso. Non c’è nulla che ci si avvicini. Odi et amo, non esiste via di mezzo, non è prevista scorciatoia."

Igor Cassina classe 1977 è tra i grandi ginnasti del mondo, oro nella sbarra alle Olimpiadi di Atene: primo italiano a riuscirci con questo attrezzo, conquistando la medaglia numero 500 dell'Italia ai Giochi. Bronzo ai Mondiali di Londra. Igor Cassina si è assicurato un posto nella storia della ginnastica, è stato il primo atleta della specialità a presentare un Kovacs teso con avvitamento a 360° sull'asse longitudinale, e come riconoscimento la federazione internazionale ha dato il suo nome all'elemento, che dal 2002 è ufficialmente chiamato "movimento Cassina". Commentatore tecnico Rai Sport per la ginnastica artistica.

”Guardatelo bene. Ha un aspetto umano ma è un punto esclamativo pervaso da energia, venuto dallo spazio, si chiama Igor Cassina, signori. Si chiama Igor Cassina e non ce n’è per nessuno!” così lo definì Andrea Fusco al termine dell’esercizio che portò Cassina sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Atene 2004.

Ceccato Motors è concessionaria di vendita e assistenza per i marchi BMW, MINI, BMW Motorrad con sedi a Padova, Venezia Mestre, Legnaro e Castelfranco Veneto (Treviso). Punto di riferimento in Veneto per la vendita BMW Usate con garanzia BMW Premium Selection, MINI Usate con garanzia MINI NEXT e auto usate multimarca. L’obiettivo principale per la Ceccato Motors è garantire una customer experience all’altezza dei valori di qualità ed eccellenza che i suoi brand rappresentano.

Proprio per questo motivo si impegna quotidianamente per assicurare competenza e professionalità del personale, unite a trasparenza, assistenza e consulenza in tutte le fasi di pre e post vendita.

La nuova BMW IX