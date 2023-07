Cecchetto diventa società benefit: «Fare vino in maniera condivisa e inclusiva»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'azienda agricola Cecchetto Giorgio rafforza la propria attenzione verso la tutela del territorio e della comunità, adottando la forma giuridica di Società Benefit e inserendo questo impegno all’interno del proprio atto costitutivo. Un modello di business vitivinicolo responsabile, attento alle persone e all’ambiente, che conferma la serietà della realtà di Tezze di Piave verso una viticoltura rispettosa e sostenibile.

«Ho sempre creduto - spiega Giorgio Cecchetto, titolare dell’azienda - che condividere concretamente il modo di fare impresa potesse essere motivo di crescita personale e allo stesso tempo avere un impatto positivo sui collaboratori e sulle comunità locali in cui operiamo. Da imprenditori dobbiamo saper restituire al nostro territorio e non limitarci solo a prendere». Con l’espressione società benefit si definiscono tutte le realtà che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, collettività, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. Questa forma giuridica è stata istituita dalla Legge di Stabilità del 2016 e costituisce un modello economico nuovo. Per Cecchetto diventare società benefit rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento di un importante percorso di sostenibilità intrapreso nel 2017. La tutela del territorio, in cui oggi l’azienda produce i propri vini, in particolare le sue note interpretazioni di Raboso del Piave, avviene attraverso l’impiego di buone pratiche sia in vigneto che in cantina, ma soprattutto mediante il dialogo con le comunità locali per fare impresa in maniera condivisa e inclusiva. Da questa visione nel 2022 è nato il primo Bilancio di Sostenibilità dell’azienda, premiato dal Corriere della Sera come il migliore nella categoria piccole e medie imprese italiane.