Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è l'ora del "Fish 'n' Fest 2023"

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso tutta l'attesa è per il "Fish 'n' Fest 2023", una manifestazione a base di ottima musica, intrattenimento e animazione per bambini e anche deliziosi piatti di pesce scelti, preparati e serviti da Albertini Gastronomia.

- A San Biagio di Callalta non perdete la Sagra di San Floriano 2023 con tanto di stand gastronomico e buona musica.

- A Parè di Conegliano è l'ora dei "Festeggiamenti di Maggio" con la tradizionale sagra.

- A Combai termina "E' Verdiso" con la 32^ Mostra del vino Verdiso tra degustazioni e passeggiate alla scoperta della natura per la valorizzazione del Verdiso IGT.

- A Camalò termina la 47^ Mostra dei vini triveneti con tanti vini, uno stand gastronomico e persino visite guidate alle cantine.

- A Conegliano attenzione alla Festa della famiglia del Murialdo con tanto di stand gastronomico, concerto gospel e giochi.

- A Roncade sabato non perdete la "Mostra mercato dell'antiquariato" con tantissime bancarelle di espositori dislocate in tutto il centro città e anche il 38° San Cipriano Fiori, per una mostra-mercato domenicale di fiori e piante.

- A Vittorio Veneto tutto pronto per il Festival Biblico che porta in scena tantissimi appuntamenti in città: "La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare", "L'umanità alle sue radici", "L'Iran e i suoi figli", mostra "E vide che era molto bello!", "Eva - Voci dall'Eden", "L'acqua siamo noi - I segni del cambiamento climatico nella nostra terra", "Bereshit, ma quale principio?", "La Babele della comunicazione", "Con polvere del suolo - La fraternità fragile di Caino e Abele", "Custodire la via all'albero della vita", "Un nuovo senso del riposo" e "Con gli occhi pieni di stupore".

- Ad Asolo domenica torna il tradizionale "Mecatino dell'antiquariato e del collezionismo".

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Conegliano domenica occhi puntati sulla 4^ Marcia Festa della Mamma per una corsa "in rosa" a passo libero e solidale.

- A Farra di Soligo c'è “Parole in un bicchiere “, incontro con lo scrittore Matteo Melchiorre.

- A Crocetta del Montello spazio al "Workshop sull'autoproduzione dei funghi".

- A San Polo di Piave c'è Teatro in Cantina con uno spettacolo con degustazione di vini: "L'amore secondo Goldoni".

- A Pieve di Soligo c'è "L'importanza di chiamarsi Ernesto", commedia brillante in tre quadri per beneficenza.

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo: "Passeggiata dai laghi alla panchina gigante" a Revine Lago, "Grotte del Caglieron e percorso panoramico" a Fregona, "Escursione alla Chiesa di San Giorgio sui colli asolani" ad Asolo e "Passeggiata e aperitivo intorno al lago di Revine" per i single.

MOSTRE

- A Treviso, al Museo Simon Benetton, occhio a "La Via Crucis vista da Simon Benetton - Abbraccio all'Umanità". E ancora, alle Gallerie delle Prigioni c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata", a Palazzo dei Trecento l'esposizione "L'arte a difesa dell'ambiente", a Palazzo Bomben termina la mostra "La Creazione dipinta. Paesaggi e animali dalla collezione Maurocordato" e alla Residenza Rosa Zalivani la personale "Colori" di Paola Bettello. Infine, al Museo Luigi Bailo segnatevi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti, mentre a Cà dei Carraresi approda la fotografia con gli americani Dituri e Morris e l'italiano Manetti.

- Al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto è in scena la mostra "La vita di Tina" su Tina Anselmi.

- A Mogliano Veneto, al Brolo, c'è la mostra "Annunciazione. Ovunque nasca e cresca la vita”.

- A Zero Branco spazio alla Biennale d’Arte del Bambino - 13^ edizione, l’appuntamento che nella cornice della settecentesca Villa Guidini espone le opere frutto dei percorsi di educazione creativo-artistica realizzate dai bambini di Asili nido, Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio regionale e non solo

- Al Museo Civico di Asolo prestate attenzione alla mostra "Un Mondo di Supereroi - Dal Mito all’uomo oggi". L’esposizione presenta 22 artisti contemporanei nazionali e internazionali, italiani, cinesi, belgi, statunitensi.

- A Follina c'è la rassegna di mostre di "Ars in tempore" giunta alla sua 4^ edizione.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli ci sono la mostra "Vivian Maier. Shadows and Mirrors" che, composta da 93 autoritratti, racconta la grande fotografa e la sua ricerca incessante di trovare un senso e una definizione del proprio essere e la mostra "Una pittura dolce e feroce". A Palazzo Todesco, invece, ecco “From there to here”, l'esposizione fotografica di Giulio Piscitelli.

- A Sernaglia della Battaglia la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Oderzo, Palazzo Foscolo, appuntamento con la mostra “Faccin - Il giro a colori” e poi in città con "Viaggio verso l'arte" di Mr Art di Agrippino Martello.

- A Villorba ecco la personale "Teuta" di Matteo Valerio, una mostra che delinea un paesaggio tessile di grandi vele e ampie tele patchwork che entrano metaforicamente in dialogo con il passato produttivo della ex filanda serica.

- A Roncade non perdete la mostra "Trasparenze rapprese" di Luisa Mialich da 47Anno Domini.

- A Volpago del Montello spazio alla mostra "Dal bianco e nero al colore - Disegni dal 2018 al 2023" in Casa dal Zotto.

- Infine, a Montebelluna ecco la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia.