Costruzioni Bordignon presenta la sua Academy: «Formazione retribuita»

Costruzioni Bordignon, azienda attiva nel settore delle costruzioni dai primi anni del ‘900, presenta la sua Academy: un percorso formativo retribuito che affianca teoria e pratica, finalizzato alla preparazione di figure professionali come muratore, carpentiere, cappottista, operatore di macchine movimento terra, da inserire stabilmente in azienda al termine del percorso.

L'Academy si rivolge sia a coloro che non possiedono una formazione edile, sia a figure che necessitano di aggiornamenti specifici: dai giovani alla prima esperienza professionale nel settore, agli adulti che cercano una nuova opportunità in un ambito affine, ma anche a persone che desiderano avviare un nuovo percorso. Tutti coloro che verranno selezionati per entrare a far parte dell’Academy verranno immediatamente assunti con contratto nazionale edile industria per 4 mesi, durata del percorso, con l’obiettivo di stabilizzare in azienda il maggior numero di collaboratori al termine della formazione. Il programma didattico prevede una parte teorica e una pratica, svolta sia in campo scuola che in cantiere.

La formazione è strutturata in diversi corsi: un modulo base (134 ore di teoria e 26 di pratica) e tre specifici per cappottista – pittore edile, carpentiere e operatore di macchine movimento terra, tutti con una parte teorica introduttiva sulle singole attività e oltre 300 ore di pratica ciascuno. Le parti teoriche saranno svolte in azienda, in una nuova area ad hoc ricavata negli spazi di Volpago, e includono anche il conseguimento di una serie di certificazioni e patentini necessari allo svolgimento delle attività (come, per esempio, formazione DPI III CAT. e lavori in quota, abilitazione all’utilizzo delle Macchine Movimento Terra,..) che rappresentano un ulteriore arricchimento del profilo professionale dei candidati.