Covid-19, mezzi pubblici sanificati gratuitamente da un'azienda trevigiana

È un’iniziativa messa in campo per il bene dei cittadini quella che vedrà SanityGo, in collaborazione con il Comune, protagonista in piazza Caduti a Mogliano Veneto venerdì 23 e sabato 24 ottobre. Durante le due giornate, infatti, verranno sanificati con l’utilizzo dell’unico sistema di sanificazione riconosciuto dal Ministero della Salute come presidio medico, decine di mezzi adibiti al trasporto pubblico e usati dai volontari impegnati nella lotta al Covid-19. “Abbiamo deciso di dare il nostro contributo concreto per sostenere tutte quelle realtà che ogni giorno da mesi sono in prima linea nella lotta al Coronavirus - ha spiegato Nicola Benvenuti, Direttore Generale di SanityGo -, così, in accordo con il Comune di Mogliano, abbiamo allestito un’area dedicata alla sanificazione dei mezzi di di Protezione Civile, Croce Rossa, Polizia Locale, Croce Verde, mezzi per trasporto disabili, scuolabus, auto in dotazione al Comune, tutte le auto dei volontari degli enti precedentemente citati e di tutti i dipendenti comunali”. L’iniziativa di Mogliano Veneto non è la sola messa in campo dall’azienda che nei giorni scorsi era presente a San Donà di Piave mentre nelle prossime settimane replicherà in diverse città italiane.