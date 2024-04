Dassie vola a Milano per gli appuntamenti più cool di aprile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dalla Milano Gelato Week al Salone del Mobile, fino ai Chocolate Days, il gelato artigianale Dassie delizia la città meneghina nel periodo più cool dell’anno. Sarà il gusto al cioccolato Dassie, premiato nel 2018 dal Gambero Rosso come il migliore d’Italia, a tenere le redini della categoria cioccolato, durante la seconda edizione della Milano Gelato Week, dal 10 al 14 aprile. Dassie farà vivere ai visitatori un’immersione totale nella preparazione gelato, con un vero e proprio tour nel regno dei sapori artigianali, proponendo Alexia, l’inedita variante del gelato al cioccolato con lampone e rosa. Un’occasione d’oro per vivere un’esperienza di gusto e cultura nell’arte della preparazione del gelato, imparando ed osservando i segreti del mestiere da una delle migliori gelaterie d’Italia, neoeletta vincitrice dell’Italy Food Awards 2024 e dei Tre Coni del Gambero Rosso, per il quinto anno consecutivo. Tappa ulteriore per l’azienda trevigiana sarà il Salone del Mobile, dove Stefano Dassie accompagnerà lo chef Simone Finetti, concorrente di MasterChef All Stars e proprietario del ristorante Villa Albertina, durante un coocking show del tutto particolare. L’ingrediente originale delle ricette gourmet sarà infatti il gelato, i cui gusti sono stati elaborati appositamente per la speciale occasione. L’appuntamento è atteso per il 16 aprile presso lo store di Arredo3, in Via Solferini a Milano. Dassie concluderà gli appuntamenti meneghini in bellezza, dal 18 al 20 aprile, con i Chocolate Days 2024, l’evento che da oltre 18 anni coinvolge gli estimatori con tutte le possibili varianti di gusto e abbinamenti inaspettati del gelato al cioccolato, come: cioccolato, menta e pistacchio; cioccolato, gin e gorgonzola; con arancio e amaretto; liquirizia e zafferano; amarena e sesamo. Sorta nel 1980 dal piccolo laboratorio artigianale di Fabio e Antonella Dassie, Gelateria Dassie è oggi gestita dal figlio Stefano, cresciuto dietro al bancone e arrivato a vincere, a soli 24 anni, il primo posto al Campionato Italiano Gelatieri 2010. Un successo consolidato dopo due anni all’European Championship of Europe, dove si posiziona al quarto posto. L’onestà dei rapporti con le persone è uno dei principi guida dell’azienda, che manifesta un’anima autentica e vivace, sempre pronta a innovare l’offerta e dar vita a progetti inusuali, come il Podcast “20 Min of Excellence” condotto dallo stesso Stefano con Mauro Milan, per raccontare storie di successo, determinazione e amore per il proprio mestiere. www.dassiegelato.com