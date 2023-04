Diadora utility tinge di rosa il palco del concerto del 1° maggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Utility, il brand sicurezza sul lavoro di Diadora veste il personale tecnico e porta in anteprima sul palco Athena, la calzatura antinfortunistica progettata partendo dallo studio dall’ergonomia del piede femminile. Il brand Diadora Utility, leader di mercato nella ricerca e nella produzione di abbigliamento e calzature per la sicurezza sul lavoro, sceglie il concerto del Primo Maggio quale palco per il debutto di Athena, la calzatura antinfortunistica progettata partendo dall’ergonomia del piede femminile. Il brand italiano affianca nuovamente il personale tecnico del Primo Maggio non solo fornendogli un total look dedicato ma anche documentandone la frenesia che caratterizza l’attività preparatoria nel corso della settimana precedente. In questo modo, il marchio offre un vero e proprio “dietro le quinte” dello storico “Concertone” dal punto di vista di chi, pur senza avere mai i riflettori addosso, lo rende possibile. Partner dell’evento per il secondo anno consecutivo, Diadora Utility sceglie questa volta di esplorare il mondo dello spettacolo attraverso il punto di vista femminile. Proprio le professioniste, infatti, che lavorano alla produzione del concerto saranno protagoniste di una serie di pillole video visibili sui canali social di Diadora Utility e del Primo Maggio a partire dal 28 aprile, nelle quali racconteranno il loro lavoro fatto di fatica, ostacoli, ma anche di sogni, orgoglio e passione. Un nuovo modo di svelare il “behind the scenes” dell’organizzazione di un grande evento come quello di Piazza San Giovanni a Roma e il ritratto di un lavoro che vede sempre di più la presenza di maestranze femminili. Il Concertone con le decine di chilometri percorsi in pochi giorni dalle nostre operatrici sarà anche il momento ideale per testare in anteprima Athena, la nuova nata in casa Utility, una scarpa da lavoro la cui forma, allacciatura e fitting sono dedicati e studiati per accogliere e sostenere il piede femminile regalandogli la massima protezione in totale sicurezza. La divisa si completa con un total look in black composto da t-shirt, pantalone, felpa full zip con tessuti elastici ed ergonomici che accompagnano i movimenti, valorizzano al meglio le lavoratrici, offrono il massimo del comfort e la migliore funzionalità possibile, senza rinunciare allo stile. L’impegno del marchio non si esaurisce con la giornata del Primo Maggio. L’importanza della sicurezza sul lavoro di cui da sempre Diadora Utility si fa portavoce passa anche attraverso la formazione. Per questo motivo, in occasione della Festa dei Lavoratori, Utility sigla una partnership con Equaly - prima realtà italiana che si dedica alla parità di genere all’interno del music business - per l’avvio, a partire dal secondo semestre 2023 di corsi di formazione in ambito sicurezza dedicati alle professioniste del settore. Oltre alle donne, anche gli uomini indosseranno una divisa tecnica: ai piedi Shark Stable Impact S1P, la calzatura antinfortunistica innovativa, progettata per garantire il controllo totale di ogni impatto grazie allo Stable Impact System, la speciale tecnologia di cushioning che riduce le sollecitazioni avvertite dal corpo al contatto con la superficie, mantenendo al contempo un ritorno di energia bilanciato. Queste caratteristiche la rendono ideale per chi, come gli operatori del palco, ha bisogno di effettuare movimenti rapidi ed avere un appoggio sempre sicuro in qualsiasi circostanza. Completano il look t-shirt, felpe personalizzate, pantaloni e bermuda tecnici che garantiscono libertà di movimento in ogni occasione.