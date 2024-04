Forte Secur Group, sala per la meditazione in azienda: «Benessere per i dipendenti»

L'assessore al Lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha fatto visita nei giorni scorsi alla Forte Secur Group di Treviso, gruppo che conta oltre 300 dipendenti, specializzato in servizi e attività per la sicurezza in base alle specifiche necessità di aziende medie e grandi ed enti, tramite strutture aziendali dedicati. Nato dall’ambizioso progetto di Salvatore Forte, colonnello dei Carabinieri in congedo, già fondatore di Save Security, società di security dell’aeroporto di Venezia, consulente per la security di importanti aziende e security manager di compagnie aeree, il gruppo opera in tutta Italia con 5 business units, dai progetti di corporate security alla vigilanza armata, supervisione degli impianti tecnologici tramite la control room, dipartimento impianti e tecnologie innovative, Academy di formazione in ambito security, con la guida di Salvatore Forte e la moglie Francesca Macina, i figli Alessia e Andrea Forte.

Il commento

«Vedere una sala per la meditazione in azienda per il benessere dei lavoratori, dedicata alla ricarica energetica, nata su idea e iniziativa dell’imprenditrice Francesca Macina negli spazi della Forte Secur Group a Treviso, è un segnale di attenzione al welfare tipica delle nostre aziende venete. Si tratta di investimenti sempre più importanti per migliorare la qualità della vita delle persone sul posto di lavoro - le parole di Donazzan -. In questa sala un istruttore certificato settimanalmente conduce una sessione di meditazione, contribuendo al benessere psico-emotivo e generando welfare aziendale. Un gruppo che investe nelle risorse tecnologiche e umane, con una sala di controllo presidiata da operatori 24/24 ore e dotata di moderne tecnologie a supporto dell’attività operativa, una sala dedicata ai corsi di formazione e spazi pensati per la rigenerazione dei lavoratori. Così l’efficienza si abbina al benessere - chiude l'assessore -. Un’azienda che ha deciso di investire nel progresso, sviluppando le soft skill del personale per migliorare le proprie capacità operative, per una security 5.0».