E-distribuzione assume 14 neodiplomati veneti con contratto di apprendistato

Sono 14 i giovani neodiplomati del Veneto assunti da E-Distribuzione con contratto di apprendistato professionalizzante per 36 mesi. I neoassunti, tutti promossi con ottimi risultati, sono stati accolti dalla responsabile People Business Partner Area Nord, Monica Zucchi, e dal referente del centro, Maurizio Baldassa, presso il Centro Addestramento Operativo (Cao) di Scorzé, dove si svolgono le attività di formazione teoriche, finalizzate alla conoscenza del funzionamento dell’azienda, delle norme di sicurezza (comprese quelle per il pieno rispetto della normativa Covid-19) e tecnico- pratiche per essere pronti ad operare sul campo.

Nel rispetto della normativa Covid-19, e del costante impegno a promuovere e consolidare la cultura della salute e del­la sicurezza delle persone, l’Azienda ha predisposto particolari aule all’aperte e percorsi di addestramento tutelanti per i neoassunti ma altresì idonei ad educare ad un approccio al contesto lavorativo pienamente rispettoso delle persone e degli ambienti in cui dovranno operare. Il percorso si concluderà quindi con una settimana di formazione online in virtual room, con la didattica a distanza. Dal 28 settembre le nuove risorse saranno assegnate alle rispettive Unità di destinazione, per iniziare un intenso periodo di affiancamento di 5 settimane. Successivamente verranno assunti a tempo indeterminato.

«Anche nei momenti più difficili per il nostro Paese – ha sottolineato Roberto Zanchi, responsabile per l’Area Nord della Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione – E-Distribuzione ha rappresentato il punto di riferimento per la ripartenza del territorio. E’ accaduto con Vaia come in concomitanza con l’ultima emergenza sanitaria. L’assunzione di questi neodiplomati rappresenta anche simbolicamente il nostro impegno a investire sui giovani, sulle risorse del territorio e in generale sull’Italia intera. Siamo certi – ha concluso Zanchi – che l’innesto di queste giovani, carichi di entusiasmo e competenza, combinati con un contesto lavorativo sfidante ma ricco di opportunità, contribuirà a vincere le sfide della transizione energetica e dalla digitalizzazione di tutte le attività, comprese quelle relative alla distribuzione di energia elettrica a cittadini e imprese».