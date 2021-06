Superbonus: demolizione e ricostruzione di una casa a Carbonera

EDILVI SpA, azienda attiva dal 1984 nel settore delle costruzioni, presenta sabato 26 giugno 2021 un intervento su un'abitazione a Carbonera. Saranno presenti il sen.Girotto Presidente della X Commissione Senato Industria, Commercio e Turismo, il vice sindaco di Carbonera Claudio Maso, l'assessore all'urbanistica del Comune di Carbonera arch. Fabio Tirelli, l'Amministratore Delegato di Edilvi geom. Diego Pavan, la proprietaria dell'abitazione nella quale è stato effettuato l'intervento di demolizione e ricostruzione con il Superbonus.

Informazioni sull'evento

Sabato 26 giugno 2021, dalle ore 10:00 presso il Pala Lenzy di Carbonera (Via Primo Maggio 54/A), Edilvi SpA ospiterà un importante evento di informazione e discussione relativo al Superbonus 110.

Relatore d’eccezione il Sen. Gianni Pietro Girotto, Presidente della X Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato.

Oltre al Presidente Girotto porteranno il loro contributo:

Claudio Maso, Vice Sindaco del Comune di Carbonera;

Arch. Fabio Tirelli, Assessore all’Urbanistica del Comune di Carbonera;

Geom. Diego Pavan, Amministratore Delegato di Edilvi SpA che presenterà l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’abitazione a Biban di Carbonera;

Antonietta De Cicco, proprietaria dell’abitazione.

L’evento organizzato da Edilvi si terrà nel pieno rispetto delle normative anticovid. L’accesso, gratuito, sarà limitato ad un pubblico di 20 persone, pertanto, è obbligatorio, per partecipare in presenza, scaricare i biglietti messi a disposizione (fino ad esaurimento) tramite il sito Eventbrite.

Per tutti coloro che hanno piacere di assistere verrà effettuata una diretta live sul canale Youtube di Edilvi e sulla pagina Facebook aziendale.

EDILVI

Fondata a Treviso nel 1984 come impresa edile opera in tutto il Veneto nella ristrutturazione di condomini attraverso gli incentivi sisma bonus ed ecobonus, ed in tutto il Nord e Centro Italia nella riqualificazione degli edifici pubblici. Collabora con le Università del territorio e dal 2015 è diventata una PMI Innovativa.