Essiccazione del legno, a Montebelluna uno dei poli produttivi più forti d’Europa

Tradizione e innovazione tecnologica stanno alla base dell’acquisizione da parte di Italian Drying Group (IDG), società interamente partecipata dalla montebellunese Incomac srl, di “Nardi”, un marchio che ha fatto la storia nella produzione di impianti di essicazione del legno.

Un’operazione che dà vita ad una realtà tra le prime in Europa, forte degli oltre 25 mila impianti installati in tutto il mondo. L'artefice dell’acquisizione è l’imprenditore di Montebelluna, Livio Torresan, assistito da Studio Partes, advisor specializzato nell’ambito delle operazioni societarie e finanziarie. Dopo aver acquisito, assieme al socio Gino Santin, nel 2019 Incomac srl, azienda con 40 dipendenti che produce forni per l’essicazione del legno, e averla portata in soli 4 anni a una crescita esponenziale del fatturato (passato da 1,3 milioni a quasi 8 milioni di euro) grazie ad una quota di export pari al 95%, Torresan ha creduto nell’acquisizione degli asset immateriali di Nardi per la grande storia che essa rappresenta.

IDG acquisisce Nardi, avendo già definitivo un piano industriale di rilancio del marchio che intende replicare il modello sperimentato con successo in Incomac, caratterizzato da una forte propensione per l’innovazione del processo e del prodotto nel campo dell’essicazione del legno, frutto di una affiatata squadra di manager, con l’obiettivo di raggiungere nel medio termine ricavi superiori ai 20 milioni di euro. Studio Partes per la parte Corporate e Finance ha agito al fianco di IDG con i partner Massimo Tesser, per la consulenza strategica dell’operazione e la contrattualistica, e Luigi Serraglio per la consulenza societaria. Per la parte legale IDG è stata assistita da Partes Legal con il partner Stefano Vecchiato, che si è avvalso della collaborazione del collega Andrea Zamprogno per la gestione della parte relativa ai marchi.

I commenti

«Non potevamo lasciare che un know how di così grande valore rischiasse di venire disperso. Per questo abbiamo puntato ad acquisire gli asset intangibili, fatti di risorse immateriali e competenze specifiche, che intendiamo rilanciare insieme ad un marchio che rappresenta una garanzia di assoluta qualità» commenta Torresan. L’impegno e la competenza Nardi, negli anni, hanno dato spunto ad importanti pubblicazioni sui metodi di essiccazione del legno, strumenti di grande utilità per gli addetti ai lavori, i cui autorevoli contenuti hanno riscontrato interesse anche nell’ambiente universitario e nel mondo della cultura in genere. «Conoscitori del legno come pochi al mondo e in grado di trovare le migliori soluzioni per l’essicazione per ogni tipologia» assicura Torresan.

«La storia del marchio Nardi, abbinata alla coraggiosa visione imprenditoriale e al talento di Torresan, daranno vita ad un’operazione di successo con ricadute positive per il nostro territorio» assicurano gli advisor di Montebelluna. La sinergia tra l’imprenditore e lo Studio Partes è iniziata oltre cinque anni fa, quando Torresan, da manager, decise di mettersi in proprio («il sostegno e la fiducia sulle mie qualità da parte di Tesser durante questo percorso sono state determinanti» dice oggi).