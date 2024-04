Milano Design Week, Fanale Group inaugura il nuovo showroom milanese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Durante la prestigiosa Milano Design Week, Il Fanale Group fa il suo ingresso a Milano con l'inaugurazione dello showroom in Bross Monforte, situato nel cuore del design, in collaborazione con l'azienda Bross.

L'apertura dello showroom in Corso Monforte all'interno di un suggestivo palazzo storico del 1600, rappresenta un significativo traguardo nell'evoluzione di Il Fanale, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama del design. Ideato da Marco Zito e Omri Revesz, il concept espositivo dello spazio è concepito per esprimere l'identità dei prodotti, ideali sia per progetti residenziali che contract, ed ospita una selezione esclusiva dei prodotti distintivi di Il Fanale e Bross, evidenziando l'eccellenza del design e dell'artigianalità che contraddistingue le aziende. Entrambi i brand si distinguono per l'attenzione dedicata ad architetti ed interior designer, proponendo soluzioni di alta gamma ricercate, uniche e personalizzate, veri esempi del Made in Italy nel panorama internazionale. Oltre ad essere uno spazio espositivo di rilievo, lo showroom è concepito come un viaggio emozionale all'insegna dell'ispirazione, un luogo creativo dove gli appassionati di design e illuminazione possono immergersi nell'incanto di un'atmosfera dove la luce abbraccia le forme ed avvolge la materia degli arredi. Biografia Il Fanale: Opere di luce che fondono abilmente design e artigianalità. Dal 1979, Il Fanale si dedica a celebrare l'essenza dell'artigianato e la bellezza intrinseca del design Made in Italy. impegnandosi nella creazione di Opere di Luce contraddistinte da questi valori. La filosofia dell’azienda risiede nell’utilizzo di materiali nobili della tradizione, come ottone, rame e ferro, e renderli unici attraverso un processo di ossidazione accelerata, definito “anticatura”. I metalli sono poi esaltati con l’accostamento delle eccellenze locali, quali i vetri di Murano e le ceramiche di Bassano, dando vita a pezzi unici che raccontano la storia dell’autentico saper fare italiano. La produzione interamente locale nelle sede di San Biagio di Callalta, alle porte di Treviso, e l'attenzione alla progettazione consentono di realizzare progetti di luce unici, senza limiti di forma, scala o combinazione di materiali, grazie al know-how aziendale acquisito nel tempo. Le lampade di Il Fanale incarnano lo spirito Mediterraneo e l'essenza dell'artigianato fatto con passione e maestria.