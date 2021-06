Una grande festa di compleanno guardando al futuro per Serena wines

Il ricco programma di ospiti e celebrità sportive per brindare ai 140 anni della cantina si svolgerà on line e ci sarà il lancio in grande stile del nuovo brand

L’incontro, ricco di ospiti e celebrità sportive, costituirà l’occasione per ripercorrere la lunga storia dell’azienda e dei suoi valori fondanti, richiamando alla memoria gli episodi salienti e gli avvenimenti storici attraversati in quasi un secolo e mezzo di attività.

Centoquaranta anni di storia e un grande futuro davanti. Nel 2021 la rinomata azienda vinicola trevigiana Serena Wines 1881 festeggia l’atteso e ambito traguardo del 140° anniversario dalla fondazione. Era difatti il lontano 1881 quando il nobile Pietro Serena fondò l’azienda in quel di Cornuda (TV). Da quel momento l’impresa della famiglia Serena ha continuato a crescere costantemente, anno dopo anno.

Nella miriade di aziende venete di successo, non è facile incontrare realtà in grado di vantare un’età longeva come quella della famiglia Serena che dal 1881, senza soluzione di continuità, regge ben saldo il timone di un’attività vitivinicola che oggi, giunta alla quinta generazione, si pone tra i primi player del vino in Italia e del Prosecco, Doc e Docg, in particolare.

Centoquarant’anni peraltro portati benissimo anche grazie a una costante capacità di innovarsi e a una politica aziendale brillante e lungimirante che l’ha portata alle dimensioni e al prestigio attuali.

Sul solco di questa tradizione, Luca Serena, Amministratore Delegato alla guida dell’azienda insieme al padre Giorgio -vicepresidente del Consorzio di tutela della DOC Prosecco- ha giustamente pensato nell’anno di un così importante anniversario, di lanciare un nuovo brand, al posto del noto Terra Serena marchio dedicato principalmente al canale Horeca.

Un nuovo brand prezioso dunque, realizzato con il contributo dell’Accademia delle belle Arti di Venezia, che pone l’attenzione sul nome della famiglia Serena e sull’anno di fondazione dell’Azienda. Agli studenti, infatti, tramite un contest, è stato chiesto di disegnare una bottiglia che potesse veicolare i valori fondanti dell’azienda che tramite il brand Serena 1881 vuole comunicare. La proposta vincitrice lega dunque l’anno di fondazione e le 5 generazioni alla guida dell’azienda Serena.

Con un evento internazionale, virato al digitale come richiede l’attuale situazione, Luca e Giorgio Serena presenteranno oggi la nuova linea Serena 1881 al pubblico, durante una serata elegante e originale, nel corso della quale non mancheranno le sorprese.

Nel corso dell’appuntamento, in diretta Facebook sulla pagina di Serena Wines 1881, verranno rivelate tutte le referenze della nuova linea concepite per guardare al futuro garantendo al contempo la giusta continuità con i valori della tradizione aziendale. Qualità peraltro da sempre riconosciute alla famiglia Serena: amore del proprio territorio di appartenenza, affidabilità, ricerca verso la sostenibilità, la sicurezza del prodotto e quindi la certificazione.

Link Diretta Facebook: https://www.facebook.com/ SerenaWines1881/posts/ 3042517875981058