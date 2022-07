Follador prosecco dal 1769 bollicine ufficiali del torneo internazionale di tennis femminile 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al fianco delle atlete al prestigioso Torneo Internazionale di Tennis Femminile ITF con l’obiettivo di creare quella forza positiva che illumina l’agonismo e il fair play tutto al femminile. Follador Prosecco sarà in prima fila per sostenere la 12ª edizione dell’ATV Tennis Open, in programma dall’11 al 17 luglio al rinomato Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. A brindare sul palco alla vincitrice del torneo internazionale, che già conta su nomi di spicco come Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Fiona Ferro ed Elina Avanesyan, sarà la versione Jeroboam di RUIOL CASTEL - Cru Valdobbiadene Prosecco Superiore Millesimato D.O.C.G. Extra Dry di Follador Prosecco dal 1769. “Lo sport e il buon vino hanno in comune la capacità di regalare un’emozione, promuovendo al tempo stesso la socialità e la partecipazione – sostiene Cristina Follador, direttore commerciale e marketing dell’Azienda –il mondo del tennis in particolare e i contesti di alto livello si associano perfettamente alle nostre bollicine e rappresentano una piattaforma importante per presentare agli estimatori le ultime novità”. “Siamo onorati di avere al nostro fianco una grande azienda come Follador Prosecco per la dodicesima edizione dell’ATV Open – racconta Adriano Albanesi, coach internazionale e direttore del torneo -. Un grande partner per un grande evento, che vedrà al via alcune delle giovani tenniste più interessanti del circuito mondiale”. La prestigiosa area hospitality del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma offrirà l’occasione per il pubblico di degustare le ultime proposte dell’azienda di Col San Martino, recentemente segnalata fra i top 100 bollicine della Guida de l’Espresso 2022 e nella Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2023. Con orgoglio Follador Prosecco brinda ai traguardi raggiunti e contribuisce con perseveranza all’evoluzione del gusto, trasformando il Prosecco Superiore D.O.C.G. in esperienze e imperdibili occasioni di convivialità. Con il cuore fra le colline di Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità e la testa nel mondo, la famiglia Follador da oltre 250 anni traduce il Prosecco in un’eccellenza dall’autentico gusto italiano, offrendo anche agli estimatori d’oltreconfine il frutto del dialogo tra lavorazioni innovative e raffinate interpretazioni di una lunga tradizione. www.folladorprosecco.com