Follador prosecco dal 1769 e Adriano Panatta racquet club a Vinitaly

Non potevano mancare alla 55° edizione di Vinitaly, la Fiera più importante del settore, Follador Prosecco dal 1769 e Adriano Panatta Racquet Club, uniti sotto il segno dell’eccellenza mondiale e dei valori radicati nella propria terra d’origine. La storica azienda di Col San Martino, recentemente insignita dei premi internazionali “Double Gold” al Concorso Gilbert & Gaillard 2023, è il fornitore esclusivo e sponsor ufficiale ai tornei del Circolo. Contribuendo a creare l’atmosfera giusta per celebrare i futuri campioni di tennis e padel, condividendone le emozioni, Follador Prosecco mira a promuovere la convivialità e sostiene il fair play come strumento di formazione e veicolo di solidarietà tra gli uomini. L’attitudine a festeggiare i traguardi volgendo lo sguardo ai prossimi obiettivi di crescita, l’impegno concreto in favore del proprio Territorio e delle nuove generazioni si esprimono nel sodalizio tra un’azienda leader nel settore della viticoltura e la disciplina sportiva di un uomo che ha portato in alto il vessillo dell’Italia nel mondo e che oggi incentiva la cultura dello sport, nella stessa città d’origine. “Condividiamo gli stessi obiettivi di valorizzazione del nostro Territorio e delle sue eccellenze più autentiche, nell’ottica di avvicinare i giovani ai sani principi dello sport, della cultura e del buon vivere. La nostra ultima etichetta Fosèlios è stata pensata infatti per favorire l’incontro tra le nuove generazioni e l’affascinante mondo dei D.O.C.G., massima espressione di Valdobbiadene e delle sue peculiarità – ribadisce Cristina Follador, direttore commerciale e marketing dell’Azienda - ci sentiamo rappresentati dall’energia ed eleganza del tennis e dell’Adriano Panatta Racquet Club, il cui stile si associa perfettamente alle nostre bollicine”. “Sono entusiasta che Follador Prosecco abbia scelto il Circolo Adriano Panatta Racquet Club per promuovere il proprio marchio all’interno di un ambiente che riesce a coniugare la passione dell’attività sportiva al piacere di ritagliare per sé stessi un momento di rigenerante relax.” sostiene Adriano Panatta – Amministratore Unico del Circolo. Interprete di una terra viva e pulsante di memorie e tradizioni antiche, l’operatività di Follador Prosecco si rispecchia a pieno regime nei valori morali di un’autentica famiglia veneta, che per 9 generazioni ha salvaguardato l’integrità e la bellezza delle colline del Prosecco Superiore, elette nel 2019 Patrimonio UNESCO. Come una vera squadra proiettata al futuro e al dialogo con i giovani, l’azienda anno dopo anno arricchisce i suoi vini di vivacità, stile e originalità, affiancandosi ai più esclusivi contesti legati all’arte, allo sport e alla solidarietà. Personalità e competenza, coltivata in oltre 250 anni di storia, fanno di Follador Prosecco dal 1769 un ambasciatore del Valdobbiadene del mondo, riconosciuto da estimatori e accreditate giurie ai maggiori concorsi internazionali. www.adrianopanattaracquetclub.it www.folladorprosecco.it