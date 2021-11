Follador prosecco replica con il gold & silver al the champagne sparkling wine world championships 2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il campione del mondo RUIOL CASTEI - Valdobbiadene Prosecco Superiore Millesimato D.O.C.G. Extra Dry ottiene un altro premio GOLD al The Champagne Sparkling Wine World Championships 2021, l'unico concorso internazionale giudicato da specialisti di spumanti e champagne, stimato per essere il più importante del mondo. Segue a ruota TORRI DI CREDAZZO - Cru - Valdobbiadene Prosecco Superiore Millesimato D.O.C.G. Extra Dry con la medaglia SILVER, a confermare le fini peculiarità del paesaggio culturale da cui proviene, in cui le favorevoli condizioni microclimatiche si combinano a pregiate note minerali ed elevate componenti argillose e calcaree. “Siamo felici di veder premiati i nostri vini come simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo - sottolinea Cristina Follador, direttore vendita e marketing dell’azienda - grazie al feedback che anno dopo anno arriva alla nostra famiglia siamo incoraggiati ad alzare continuamente l'asticella della qualità e dell’innovazione”. Con una corporate image elegante, contemporanea e riconoscibile, i vini evocano nel nome le originarie roccaforti del Territorio di Valdobbiadene testimonianza di un passato secolare che la famiglia Follador custodisce e tutela da 9 generazioni. Inestimabili valori che Gianfranco Follador, pioniere nel mondo della spumantizzazione con il suo metodo rivoluzionario, condivide con tutta la famiglia composta dalla moglie Italia e dai quattro figli Michele, Mariacristina, Francesca ed Emanuela. 250 anni di storia non hanno impedito di certo ai Follador di essere una realtà giovane e cosmopolita, consapevole dell’importanza della sua grande storia ma capace di innovarsi per competere brillantemente sul mercato contemporaneo. Oggi il brand è presente infatti nei più̀ esclusivi contesti legati al mondo della cultura, dello sport, della solidarietà̀ e dell’arte; basti citare il ruolo di Fornitore Ufficiale in occasione delle grandi mostre alla National Gallery di Londra, come ambasciatore del Conegliano Valdobbiadene nel mondo. www.folladorprosecco.com