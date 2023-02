Follador prosecco: arrivano le tre medaglie “Double gold” del Gilbert & Gaillard international challenge 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

RUIOL CASTEI, NANI DEI BERTI e XZERO di Follador Prosecco dal 1769 vincono per il secondo anno consecutivo i premi “DOUBLE GOLD”, massimi riconoscimenti alla qualità dei vini attribuiti a livello mondiale dal Concorso internazionale GILBERT & GAILLARD 2023. I migliori sommelier del mondo, che compongono la commissione di Bailly non hanno avuto dubbi nel riconoscere la qualità delle proposte firmate dall’azienda di Col San Martino, offrendo una nuova spinta propositiva all’operosità dell’intero team. Le onorificenze e i premi internazionali assegnati da esperti di grande esperienza rendono di anno in anno Follador Prosecco dal 1769 un ambasciatore del Valdobbiadene nel mondo, la cui ricetta vincente è data dalla combinazione di 250 anni di storia, grande vivacità e legame a doppio filo con la propria terra d’origine. “Siamo davvero soddisfatti dei grandi risultati e del successo internazionale che la nostra squadra sta ottenendo negli ultimi anni - sostiene Cristina Follador, direttore commerciale e marketing dell’Azienda - ricerchiamo ogni giorno il dettaglio per definire in ciascun vino un carattere ben definito e distintivo”. Investendo in un percorso di innovazione e ricerca di nuovi gusti, per avvicinare il pubblico al complesso e affascinante mondo dei D.O.C.G., la creatività del Team Follador Prosecco deriva dal grande know how familiare, tramandato per oltre due secoli e fortemente proiettato al dialogo con le nuove generazioni. Per trasformare i propri vini nel racconto dell’essenza delle Colline di Valdobbiadene, Patrimonio Unesco, l’azienda applica nella produzione di tutte le sue etichette il Metodo Gianfranco Follador®, una specifica procedura a tutela dell’esclusività dei prodotti che prevede peculiari e specifici passaggi nella vinificazione, in grado di esaltare al palato tutte le qualità organolettiche, mantenendo alti gli standard di eccellenza. www.folladorprosecco.com