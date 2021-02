Ecco i piatti più ordinati dai Trevigiani con la consegna a domicilio

La classifica: tutti pazzi per il Poke, ma anche per l’aperitivo da asporto

Delivery, i piatti preferiti dai trevigiani

Il virus ci ha fatto cambiare tante abitudini, ma ad una cosa non abbiamo rinunciato: a godere di un buon piatto, a volte è una valvola di sfogo e perché no, un modo per evadere e viaggiare con la mente verso nuovi sapori e mete lontane. Il food delivery piace, tantissimi lo utilizzano, ne apprezzano varietà e versatilità nelle diverse occasioni di consumo. Ma anche facilità di utilizzo e velocità: a casa come al lavoro, per una serata con amici o anche per un momento di relax davanti a tv e film preferito!

A scattare una fotografia dei piatti preferiti dai trevigiani e il cibo da asporto è Foodraces, la piattaforma di consegne nata a Treviso che negli ultimi tempi ha visto modificare le abitudini di ordinazioni a domicilio e da asporto dei trevigiani e ha individuato i food trend più ricercati dai suoi utenti e i piatti più amati per ogni categoria.

? Il piatto più gettonato nel capoluogo della Marca è il poke, che rappresenta la fusione tra la cucina giapponese e quella hawaiiana, ordinato soprattutto a pranzo. Altri must per una pausa pranzo veloce sono cinese e kebab assieme al classico panino, mentre per la cena pizza e galletto superano di poco gli hamburger.

? Curiosità, da tempo è arrivato anche il servizio al pomeriggio, che segue le stagioni: durante la primavera e l’estate vero e proprio boom di gelati, mentre dall’autunno in poi è scoppiata la moda dell’aperitivo da asporto, complici le limitazioni.

? I trevigiani non rinunciano dunque all’aperitivo con spritz e cicchetti anche a casa, grazie alla decina di locali e osterie classiche che offrono per l’asporto anche bottiglie di vino e cocktail. Le polpette sono i cicchetti più ordinati a seguire i due classici crostini col baccalà e mozzarella in carrozza che sono molto amati.

? Anche la cucina tradizionale arriva col delivery: una delle novità della pandemia ha visto le trattorie e osterie storiche del centro (come Due Mori, toni del Spin, Osteria Canova e Cantinetta Venegazzù) utilizzare il servizio di Foodracers, con grandi apprezzamenti da parte di clienti.

? Attualmente i ristoranti attivi sono 110 (nel 2019 erano 60).

Foodracers

Compie 5 anni e 4 milioni di piatti consegnati in 60 città. E il 2020, anno della pandemia, ha visto l’azienda trevigiana di food delivery cambiare sede e ampliare lo staff per far fronte alle esigenze di un mercato che ha visto un incremento delle richieste considerevole. Foodracers è la startup di food delivery fondata nel 2016 da Andrea Carturan, nata con l’idea di portare il servizio di consegna di pasti a domicilio nei capoluoghi di provincia e nelle cittadine italiane, che spesso vengono trascurate dagli altri operatori del settore. Foodracers si è focalizzata, dunque, a diventare il punto di riferimento del food delivery a livello locale. Con l’avvento dell’epidemia di coronavirus e con l’aumento esponenziale della domanda di servizi a domicilio, Foodracers ha registrato un incremento di ordini in continua crescita. Un’impennata del +400% rispetto a febbraio, con marzo al raddoppio e aprile a +189% rispetto a marzo. Sono crescite vorticose quelle che Foodracers, come tutto il mondo delivery, ha registrato in tempi di lockdown.

Per tradurre le percentuali in numeri fattuali, basti pensare che in aprile la startup che consegna a domicilio i piatti dei ristoranti nelle città di provincia italiane ha movimentato 120mila euro a sera, generando un giro d’affari mensile di 3 milioni per i ristoratori delle città in cui opera.

La nuova sede a Silea: un team giovane e dinamico

Foodracers ha trovato una nuova sede a Silea, un edificio moderno con giardino e ampie vetrate, in stile “startup californiana”. Il team di Foodracers è composto per più della metà da donne, con un’età media di 35 anni.

Le città su cui è già attivo Foodracers sono: Alessandria, Bassano del Grappa, Belluno, Bergamo, Biella, Brescia, Carpi, Casale sul Sile e Quarto d'Altino, Castelfranco Veneto, Cesena, Cittadella, Como, Conegliano, Crema, Cremona, Faenza, Fidenza, Forlì, Formigine e Maranello, Gorizia, Imola, Jesolo, Legnago, Lodi, Lucca, Mantova, Mestre, Mirano, Mogliano Veneto, Monselice, Montebelluna, Oderzo, Padova, Paese e Istrana, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Portogruaro, Ravenna, Rovereto, Rovigo, Sacile, San Donà di Piave, Sassuolo, Scandiano, Thiene, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Vercelli, Vicenza, Vignola, Villafranca di Verona.