Foss Marai: rosa corallo e gusto fresco

Chi non adora gli spumanti rosati? E' femminile nel colore ma piace a tutti, emana profumi di frutti rossi, la bottiglia bellissima esalta i riflessi di luce, in bocca è un vino vivace e caldo che mette allegria. Si abbina bene alla cucina fresca: con aperitivi, antipasti, risotti primaverili, carni rosse, formaggi giovani, e perchè no da portare in tavola con i dolci pasquali.

ROOS Brut Foss Marai è un rosè di alta qualità, nato dalla grande esperienza spumantistica della famiglia Biasiotto e dalla capacità di andare a riscoprire e a valorizzare vitigni autoctoni rari e di alto pregio, che non erano più in uso e che sono stati ritrovati nei propri possedimenti pugliesi di “Masseria La Sorba”, sull’altopiano delle Murge nell’entroterra barese, Patrimonio Unesco.

Questo spumante, di colore rosa corallo e dal gusto fresco, si ottiene grazie alla perfetta sinergia di sei diverse uve a bacca rossa vinificate in bianco, con l’aggiunta di lieviti selezionati e prodotti appositamente da Foss Marai e che donano timbro e carattere a tutti i suoi spumanti. I principali vitigni utilizzati – che conferiscono corpo e struttura al vino – sono il Montepulciano, il Bombino Nero e L'Uva di Troia; in misura minore si trovano il Sangiovese, il Cabernet ed il Sagrantino.

Roös, come Rosa, fiore dell'amore: un nome che esprime fragilità e delicatezza per un vino che si contraddistingue invece per la sua personalità forte ed intrigante.

Roös Brut è un prodotto storico ed appartiene agli “Speciali” Foss Marai: etichette uniche, che rappresentano l’impegno dell’azienda nella ricerca e la voglia di sperimentare.

Con il suo profumo predominante di fragola e corniolo, Roös Brut offre al palato un retrogusto deciso e fruttato. E’ ottimo come aperitivo e consigliato in abbinamento ad antipasti, salumi, pesce in zuppa, crostacei e spiedini di frutta.

Roös Brut si presenta con una veste elegante e preziosa, la bottiglia “gioiello” millerighe, ideata e brevettata da Foss Marai nei primi anni Novanta, vincitrice di numerosi premi mondiali dedicati al design ed al packaging.

Promosso da un consiglio di esperti, il Club dei Saggi Foss Marai, Roös Brut è uno spumante versatile, perfetto in ogni situazione.



Foss Marai Spumanti

Fondata nel 1986 a Guia nel cuore del Valdobbiadene D.O.C.G. – che tuttora ne ospita la sede storica in uno spazio polifunzionale in cui territorio, produzione e architettura convivono per celebrare l’essenza stessa del lifestyle Foss Marai – l’azienda vitivinicola della famiglia di Carlo e Adriana Biasiotto è oggi un nome di riferimento nel panorama del metodo Charmat a livello mondiale. Rimasta intenzionalmente piccola nei volumi – ma tra le più grandi della propria derivazione per standard qualitativi, competenza tecnico-artigianale e sperimentazione – l’azienda Foss Marai nasce da un approccio consapevole e rispettoso della terra in cui affonda le radici: “leniter in itinere” è il manifesto di una cultura familiare incentrata sul far convivere tradizione vitivinicola ed avanguardia, all’insegna della sostenibilità? ed alla costante ricerca dell’eccellenza.