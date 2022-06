Garsport, oltre trecento persone alla festa per l'apertura della nuova sede

Venerdì 24 giugno l’azienda Garsport di Volpago del Montello ha dato vita, con il supporto organizzativo e artistico dell’agenzia Biga Communication di Montebelluna, ad un evento con oltre 300 persone per festeggiare il suo 50esimo anniversario e l'apertura della nuova sede aziendale. Alla serata erano presenti dipendenti, collaboratori, agenti dall’Italia e dall’estero e alcune autorità come il sindaco di Volpago Paolo Guizzo. La fondatrice Gabriella assieme ai figli, Cristian Mauro e i nipoti Elena, Ylenia, Fabio e Julio hanno ricordato Diego Garbuio, co-fondatore dell’azienda, venuto a mancare nel 2020.

La storia di Garsport

Tutto ebbe inizio da un piccolo laboratorio in casa, passando successivamente a un piccolo capannone costruito dietro a casa. L’azienda e? cresciuta passo dopo passo, sviluppandosi in una sede piu? grande a Volpago del Montello, aprendo poi nel 2001 un sito produttivo delocalizzato in Romania (Gartek), fino ad arrivare alla nuovissima sede aperta nel 2022 sempre a Volpago del Montello in via Spineda 12. L’azienda nasce dall’iniziativa imprenditoriale femminile di Gabriella Favotto insieme al marito Diego. Successivamente sono entrati in azienda anche i figli Cristian e Mauro dando grande slancio all’attivita? e, negli ultimi anni anche i nipoti, che hanno saputo portare freschezza e modernita? a Garsport.

La nascita di una linea propria a marchio Garsport risale al 2010 grazie all’esperienza acquisita sia nel settore trekking che nell'antinfortunistica. Nel 2022, esattamente nell’anno del 50esimo anniversario, l’azienda ha fatto un altro grande passo in avanti per spianare la strada a un futuro ricco di soddisfazioni per le nuove generazioni. Sempre a Volpago del Montello e? stata aperta la nuovissima sede aziendale. Una struttura all'avanguardia dove all’interno sono stati inseriti tutti gli uffici amministrativi e commerciali, il reparto modelleria e R&D, la logistica del prodotto finito e l’outlet aziendale. Garsport prende il nome da Garbuio, il cognome della famiglia e sport, richiamando la categoria merceologica della maggior parte dei propri prodotti ma soprattutto lo Sportsystem, settore chiave per l’economia del montebellunese dagli anni 70 in poi.