Goppion caffè festeggia i 75 anni con la riedizione delle latte storiche

Goppion Caffè compie 75 anni e per festeggiare l’importante traguardo ha creato una riedizione delle due latte storiche dell’azienda, nate rispettivamente nel 1948 e nel 1960. Su entrambe le confezioni si scorge Piazza dei Signori, luogo di incontro e simbolo di Treviso, città da cui ha inizio la storia di Goppion nel 1948. In quell’anno infatti i fratelli Angelo e Giovanni Goppion, dopo aver vissuto in Etiopia, tornano nel loro luogo natio e acquistano la piccola Torrefazione Trevigiana Caffè, marchio al quale viene aggiunto il nome Fratelli Goppion. Negli stessi anni, altri due fratelli Goppion, Ottorino e Olivo, partono per il Venezuela e a Caracas fondano la torrefazione Cafè San Antonio – Hermanos Goppion. Vent’anni dopo, nell’estate 1968, viene inaugurato a Preganziol, alle porte di Treviso, lo stabilimento che tuttora ospita la sede aziendale. Da allora la G rossa, il logo aziendale disegnato nel 1965 dall’architetto Umberto Facchini, simboleggia una storia di famiglia e imprenditoriale. “Da 75 anni – spiega Paola Goppion, responsabile dell’area marketing e comunicazione di Goppion Caffé – l’amore per il caffè e per il suo inconfondibile aroma si trasmette di generazione in generazione. Una passione che la mia famiglia ha saputo trasformare in lavoro grazie all’impegno, alla tenacia, alla curiosità di chi ha posato il primo mattone e ha saputo costruire questa azienda, giorno dopo giorno. Oggi come allora Goppion si impegna a promuovere la cultura del caffè fatto a regola d’arte, al bar come a casa: è l’amore per le cose realizzate con cura che ci ha portato lontano e che continuerà a fare da guida negli anni a venire”. Le latte storiche contengono caffè centroamericani 100% Arabica, una miscela pregiata dal sapore dolce e dall’aroma equilibrato, morbido al palato e dal retrogusto cioccolatato. Le due riedizioni sono disponibili a partire da ottobre nello shop online e nelle caffetterie Goppion al prezzo di 11,90 euro.