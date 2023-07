Da Grisport le nuove calzature per le escursioni estive

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con l’arrivo dell’Estate, cresce il desiderio di rilassarsi all’aria aperta, concedendosi, magari nei fine settimana, una gita fuori porta, al lago, in montagna o in campagna. Che sia una passeggiata lungo un sentiero, circondati da verdi ed alti alberi, o una camminata per raggiungere una località lacustre, è fondamentale vestire comodi, partendo proprio dai piedi. Grisport, azienda di Castelcucco, ha pensato così, per l'Estate, alle nuove calzature unisex della Linea “City Trail”, che si contraddistinguono per la loro comodità e leggerezza. La suola bi-densità è in gomma Vibram, con pattern geometrico, studiato per offrire il massimo del comfort mantenendo una struttura antiscivolo. La tomaia, resistente, è composta da un pezzo unico di pelle arricchito da rinforzi in materiale anti-abrasione. La lingua è in scamosciato. La soletta è ergonomica, antibatterica, traspirante, resistente agli urti, anti-shock, ai carboni attivi ed assorbente. I modelli, per Uomo e per Donna, sono disponibili in diverse tonalità di colore: dal rosa all’arancione, dal blu al grigio, passando per il beige.