Da Grisport arriva il perfetto alleato per l'Estate, nel segno della montagna

Turchese, nere con dettagli blu elettrico o giallo “taxi”, rosso acceso, ma anche fucsia. Grisport, azienda di Castelcucco (TV), punta su colori che non possono passare inosservati e, per la “stagione della montagna e dell’Outdoor” propone la linea “Cross Evolution”. La calzatura, che si adatta a qualsiasi tipo di situazione Outdoor, garantisce una perfetta vestibilità ed un alto livello di comfort. Un vero e proprio “must” per gli amanti della montagna, tra un’escursione in alta quota oppure una passeggiata all’aria aperta tra verdi boschi e ruscelli dall’acqua cristallina. Caratterizzati da una suola a doppia intensità - composta da intersuola in poliuretano espanso ultraleggero e battistrada Vibram – gli scarponcini sono dotati di un tallone protettivo anti abrasione “Matrix” con dettaglio colorato e di protezione della punta in materiale poliuretanico graffiato ad alta resistenza e anti abrasione. La tomaia è rinforzata nei punti più esposti a sfregamento e usura grazie ad un nuovo materiale poliuretanico effetto asfalto. La linguetta, sottile e leggermente imbottita, si adatta facilmente al collo del piede evitando punti di pressione, mentre la chiusura con i lacci scorrevole, resistente e morbida favorisce una perfetta vestibilità.