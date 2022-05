Gruppo spazio di Trevignano: un bilancio 2021 da record

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

"Una governance cooperativa dotata di intelligenza degli occhi e di coraggio del cuore". Così il collegio sindacale del Gruppo Spazio - società cooperativa di Trevignano (TV), specializzata da 60 anni nella distribuzione di prodotti e servizi per l'agricoltura e di carburanti - ha commentato la buona gestione aziendale del Gruppo Spazio, intervenendo all'assemblea generale dei soci, che si è riunita domenica scorsa 22 maggio nella filiale aziendale di Motta di Livenza (TV), appena ristrutturata. L'assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio (record) 2021 del Gruppo Spazio, che per la prima volta supera i 50 milioni di euro (+9 milioni di euro rispetto al fatturato dell'anno precedente). L'ottimo risultato finale ha reso possibile un ristorno ai soci sugli acquisti effettuati in cooperativa e un ulteriore accantonamento ai fondi di riserva. Per l'anno in corso - sia in virtù degli investimenti strategici fatti, che dell'aumento del giro d'affari e del rincaro generale dei costi delle materie prime - le previsioni sono di una crescita ancora più consistente di bilancio. "Nel 2021 abbiamo provveduto a due importanti acquisizioni - ha spiegato il presidente del Gruppo Spazio, Andrea Capuzzo - acquistando la ditta Vanin Carburanti di Quinto di Treviso e il magazzino agricolo di Castions di Zoppola (PN), in Friuli Venezia Giulia. Salgono così a 6 le nostre piattaforme logistiche di proprietà (sede centrale di Signoressa di Trevignano, Motta di Livenza, Visnà di Vazzola, Vidor, Altivole e la new entry Castions), che a loro volta riforniscono oltre 30 rivendite agrarie socie, ubicate nelle province di Treviso, Padova, Vicenza, Venezia, Belluno, oltre ad una clientela diretta. Al 31 dicembre 2021 i nostri soci erano 218, supportati da 50 collaboratori, per lo più tecnici specializzati, a fianco a personale amministrativo e logistico. È innanzitutto grazie alla professionalità e all'impegno dei dipendenti se possiamo registrare uno sviluppo e una crescita costanti. È fondamentale, infatti, offrire al cliente un prodotto selezionato, di ottima qualità, ma sono altresì importanti i livelli di assistenza e di supporto assicurati". Il direttore del Gruppo Spazio, Francesco Florian, ha ribadito i concetti espressi dal presidente Capuzzo, aggiungendo che "nel 2021 si sono visti importanti segnali di ripresa a partire da metà anno, grazie ad una progressiva riduzione dei contagi per Covid. Questa situazione ha accelerato il recupero delle economie nazionali ed internazionali, con una domanda sempre crescente di beni e di materie prime, causando però una crescita quasi esponenziale del costo delle risorse energetiche e delle materie prime. Fatto che ha determinato riscontri decisivi anche sulla nostra attività, specie per noi che - fra i diversi ambiti - siamo anche concessionari ENI, con depositi a Signoressa, Motta di Livenza e Quinto di Treviso. Se lo scorso anno il fatturato derivante dall'intermediazione di gasolio era di 20 milioni di fatturato, nell'anno in corso salirà a 30 milioni di euro. Un fatto estremamente positivo per la crescita del nostro gruppo cooperativo, ma che stiamo curando con dovuta cautela, per gestire la liquidità con tutta l'attenzione che richiede. Per questo, ad esempio, abbiamo chiesto ai soci disponibili di patrimonializzare l'utile, per rafforzare ulteriormente l'azienda e le sue risorse interne". Gruppo Spazio monitora e rifornisce tutti i settori agricoli: zootecnia, viticoltura e frutticoltura, floricoltura, ma anche biologico, hobbistica e giardinaggio, compresa la fornitura di prodotti per animali da compagnia, oltre a gasolio, pellet, legna e prodotti da riscaldamento. "L'agricoltura, dopo le fasi iniziali della meccanica e della chimica - ha aggiunto a margine il presidente - è agli inizi della terza rivoluzione: ora è il tempo della biologia e dell'elettronica, ossia di un utilizzo sempre maggiore di prodotti di origine biologica e di sistemi informatici capaci di ottimizzare e ridurre all'essenziale i fattori di produzione. Noi crediamo molto in questa nuova strada e investiamo costantemente per essere al passo di un'agricoltura moderna, che rispetta l'ambiente e le persone, senza scordare l'obiettivo primario dell'agricoltura, reso drammaticamente evidente dagli attuali eventi bellici, di fornire alimenti sani ed accessibili a tutta la popolazione". All'evento di Motta di Livenza di domenica scorsa erano presenti oltre 300 persone, fra le quali l'assessore regionale alla Programmazione, Turismo e Commercio estero, Federico Caner; il consigliere regionale Nazzareno Gerolimetto, segretario della Terza Commissione del Veneto che si occupa di politiche economiche e del lavoro, ivi comprese le politiche agricole; il presidente di Latteria Soligo, Lorenzo Brugnera. Dopo il momento assembleare, c'è stata la benedizione della struttura ad opera del parroco di Motta di Livenza e un momento conviviale a base di spiedo, salumi, formaggi e vini locali, ottimamente gestito dalla Pro Loco di Vallonto.