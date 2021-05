Arrivano le specialità del Tirolo a Treviso

Da Heidi Bakery si troveranno i sapori dell'Alto Adige come il tipico strudel, il pane con i semi, lo speck artigianale, in un ambiente dall'arredamento alpino

Battezzato con un bel brindisi di Prosecco si è inaugurato ieri Heidi Bakery di fronte alla Loggia dei Cavalieri a Treviso. E' una novità gustosa, un nuovo punto di riferimento per i buongustai. Nel negozio si troveranno i prodotti tipici del Sud Tirolo dolci e salati, tutti di rigorosa produzione artigianale. La bottega in stile altoatesino ha anche il laboratorio e sforna lievitati e strudel di tutti i generi. Secondo le ricette tirolesi quindi: pane nero, di segale, in diverse forme, pezzature. Impossibile poi non menzionare i gustosissimi brezel, le famose ciambelle salate, lo Zelten il pane speziato che incanta i sensi.

In queste prime due settimane il negozio ha attratto un folto pubblico e riscosso grande curiosità. Le persone si sono soffermate davanti agli scaffali pieni di bontà. Il clima è della ripresa, che mescolato al design della montagna, fa già vacanza.

All’inaugurazione erano presenti Tiziano Bosco, presidente dei Panificatori, e Renzo Ghedin, presidente Ascom della delegazione di Treviso, oltre al vicesindaco e a molti trevigiani incuriositi dai prodotti altoatesini.

Il negozio si trova al posto della ex Vodafone in via Martiri della Libertà ed è uno dei tre punti vendita in Veneto della società di Merano Tirol Eventi. Heidi è già un format di negozi artigianali destinato a conquistare le città italiane.

“Abbiamo una forte esperienza fieristica- ha spiegato il direttore del punto vendita trevigiano Davide Berton – con la pandemia il mondo delle fiere e dei mercati si è bloccato, abbiamo quindi deciso di spostarci nel commercio in sede fissa, abbiamo trovato una meravigliosa location nel centro di Treviso ed un’accoglienza calorosissima da parte dei trevigiani”.

In foto: i soci di Heidi con Renzo Ghedin e Tiziano Bosco.

Foto Nicola Billiato (Mogliano Veneto)