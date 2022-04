Igd e l'omnichannel

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

IGD SIIQ, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2022-2024 denominato “Mission Possible”, ha concluso la selezione delle agenzie che si occuperanno del marketing, in termini di consulenza strategica e creatività, dei centri commerciali del Gruppo in Italia per i prossimi dodici mesi. Con l’intento di adattare e diversificare la propria offerta in base ai singoli bacini di riferimento e di rendere le proprie strutture sempre più integrate all’interno dei territori di cui fanno parte, IGD ha scelto quest’anno, per la prima volta, di adottare una logica omnichannel, selezionando una unica agenzia per ogni centro commerciale e incaricandola di curare sia aspetti online che offline, nella gestione dei contenuti e degli strumenti digitali, con l’obiettivo di integrare progressivamente questi aspetti. Lanciata da IGD a febbraio, la gara per la selezione delle agenzie ha riguardato complessivamente 31 Centri Commerciali, tra quelli di proprietà e in gestione, e ha coinvolto le più importanti Agenzie di marketing legate all’Industria dei Centri Commerciali, i cui lavori sono stati analizzati accuratamente dal management del Gruppo IGD. “Abbiamo chiesto alle Agenzie di identificare soluzioni strategiche e operative costruite ad hoc per ciascun Centro Commerciale. Siamo convinti che ogni struttura abbia la propria storia, il proprio posizionamento e le proprie potenzialità”, sostiene Roberto Zoia Direttore Patrimonio Sviluppo e gestione rete gruppo IGD. “Per questo abbiamo apprezzato l’alto livello delle proposte giunte che, partendo da solide analisi del contesto, ci hanno portato idee e proposte specifiche. Il percorso che inizia adesso è importante per i nostri Centri Commerciali; intraprenderlo sapendo che abbiamo come partner Agenzie affidabili e propositive ci fa ben sperare sulle attività che ci vedranno protagonisti in futuro”. “Siamo soddisfatti del processo di selezione che abbiamo ultimato”, afferma Laura Poggi, Direttore Commerciale, Marketing e CSR – Gruppo IGD. “Ha consentito di aprirci all’esterno e raccogliere stimoli molto importanti per il nostro lavoro, specialmente in questa fase di necessario rilancio a seguito della pandemia. Nel corso dell’ultimo anno ci siamo dotati di un Piano Digitale con nuovi strumenti per accrescere la fidelizzazione dei nostri visitatori, in un’ottica di sempre maggiore personalizzazione. La sfida che adesso abbiamo di fronte insieme alle Agenzie che abbiamo selezionato è quella di utilizzare al meglio gli strumenti che abbiamo e rendere sempre più attrattive le nostre Gallerie”. Sul centro commerciale Conè il lavoro sarà curato da Network Propaganda