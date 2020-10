Nasce il progetto "Eventi in sicurezza"

La start-up trevigiana SAVING LIGHTS di Antonio Paolicelli comunica la nascita di un nuovo progetto dedicato completamente al sostentamento dei locali in ginocchio a causa del lungo periodo di lockdown e delle restrizioni emanate dal DPCM per contesto emergenziale COVID-19. Dopo aver frequentato corsi, ottenuto attestati e le qualifiche del caso, il sig.Paolicelli (titolare dell'azienda Saving Lights conosciuta sul territorio per le numerose collaborazioni con aziende, privati e pubblica amministrazione durante il periodo "rosso" del Covid) annuncia la discesa in campo a tutela di bar, locali, ristoranti, discoteche, organizzatori di eventi pubblici e/o privati per tutelare nella figura di RESPONSABILE SPECIALIZZATO CON ABILITAZIONE ALLA GESTIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA COVID-19 (rif. "SARS-CoV-2 come cambia la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"). "Vogliamo assistere le attività in difficoltà e perché no, anche un po' trascurate dalle istituzioni, fornendo una TASK FORCE qualificata per rispondere a qualsiasi domanda da parte dei nostri clienti, collaborando fianco a fianco per una ripartenza in piena sicurezza per gli eventi in genere" dichiara il giovane imprenditore sig.Paolicelli. "Riceviamo numerose telefonate quotidianamente da parte di attività che si trovano spaesate e vogliono accertarsi di svolgere il proprio lavoro nel rispetto della legge, della salute di tutti e dei decreti in vigore, dai matrimoni, alle feste private, agli aperitivi o addirittura alla conversione delle discoteche in lounge bar/ristoranti musicali." Prosegue il sig.Paolicelli. Finalmente una boccata d'aria per tutte quelli che hanno bisogno di una figura solida alla quale far riferimento, un consulente con risposte certe, che fornisca loro istruzioni precise e che funga sia da RESPONSABILE ma al tempo stesso anche da GARANTE per il corretto svolgimento di ciascuna attività lavorativa. E allora, divertiamoci in sicurezza con SAVING LIGHTS! Per info 392/1688300 - INFO@LUMIDIRISPARMIO.IT.