Emergenza manodopera, Keyline cerca sei persone per il reparto Ricerca e sviluppo

Keyline, l'azienda di Conegliano tra i leader mondiali nella produzione di chiavi, ha annunciato in questi giorni l’avvio di una Academy per formare personale qualificato da inserire in organico. La notizia è arrivata proprio mentre l’ufficio Risorse Umane è alla ricerca di nuove figure da inserire nei reparti produttivi di chiavi e macchine duplicatrici. Assunzioni che seguono quelle effettuate nei mesi scorsi e destinate a implementare in particolare il reparto ricerca e sviluppo.

L’idea di puntare sulle Academy è venuta all’amministratore delegato Giacomo Alpago per far fronte alla difficoltà che Keyline, come molte altre aziende della Marca, incontra oggigiorno nel trovare manodopera specializzata. «La mancanza di personale qualificato - spiega l’esponente dell’ottava generazione in fabbrica - mette a dura prova il futuro dell’impresa, la quale non può creare un futuro se non si riesce a creare nemmeno il presente. Vogliamo far diventare Keyline una learning factory. Non solo internamente ma anche affiancando gli istituti di formazione secondaria per avvicinare gli studenti alle dinamiche del mondo del lavoro».

Per questo si sta lavorando all’idea di una Academy, iniziativa che sarà al centro di una convention nei primi mesi del 2024 come soluzione per garantire il futuro dell’impresa (“anche il presente è in discussione senza meccanici da inserire in produzione” osserva Alpago), investendo di più sul personale interno, sull’educazione tecnica che deve partire dalle scuole e sulla formazione di manodopera specializzata. «Con la learning factory - conclude Bruno De Bon, Chief Operating Officer di Keyline - saremo in grado di accogliere più rapidamente le opportunità del cambiamento e stimolare non solo i nuovi mestieri ma anche quelli tradizionali che hanno fatto la storia di questo paese».