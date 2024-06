Faba, il raccontastorie trevigiano e' il giocattolo preferito dai bambini italiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche quest’anno, i bambini italiani hanno eletto il loro giocattolo preferito. In appena 4 settimane, tra lunedì 6 maggio e domenica 2 giugno, sono state circa 8mila le preferenze raccolte da Assogiocattoli. Ad aggiudicarsi la 3ª edizione del Gioco per Sempre Kids Award - con oltre 2mila voti - è FABA, il Raccontastorie screen free pensato per bambine e bambini dai 0 ai 7 anni che riproduce fiabe, filastrocche, canzoni e attività. Immesso nel mercato dal 2020, in appena 4 anni ha conquistato le famiglie italiane perché in grado di offrire un intrattenimento coinvolgente e divertente, avvicinando al mondo degli audiolibri e spingendo i più piccoli a usare l’immaginazione, rendendo un pomeriggio di gioco, il momento della nanna o il viaggio in auto un tempo di qualità. Pluripremiato a livello internazionale, amato dai genitori di tutto il mondo perché offre un’alternativa alla sovraesposizione a qualsiasi tipo di schermo, FABA adesso può forgiarsi di un nuovo riconoscimento – il Gioco per Sempre Kids Award – forse il più importante mai ricevuto, proprio perché ad assegnarlo sono i bambini, i più competenti in assoluto che, con l’aiuto di mamma e papà, hanno votato mossi dalla loro sconfinata passione per il gioco e i giocattoli. I più fortunati, tra l’altro, hanno anche vinto il loro giocattolo preferito (cioè quello che hanno votato), grazie un instant win settimanale direttamente sul sito ufficiale Gioco per Sempre Kids Award, un ulteriore incentivo che ha coinvolto ancor di più le famiglie del Belpaese. Il Raccontastorie trevigiano, infatti, è uno strumento ricco di contenuti: ai bimbi basta scegliere il Personaggio Sonoro, appoggiarlo sulla cassa audio e godersi l’ascolto in totale autonomia e sicurezza. Ed è così che FABA accompagna ogni giorno bambini e bambine nel loro percorso di crescita con contenuti audio che educano divertendo e stimolano lo sviluppo linguistico e l’immaginazione, per un mondo dove apprendimento e divertimento si fondono per ispirare generazioni curiose e appassionate. “Il successo del Raccontastorie dimostra che le famiglie italiane sono sempre più attente alla qualità e al valore educativo dei giochi che scelgono per i loro figli” – dichiara il Direttore di Assogiocattoli Maurizio Cutrino, che conferma: “Assogiocattoli continuerà a promuovere il gioco come strumento fondamentale per la crescita dei bambini e a valorizzare quei prodotti che rappresentano l'eccellenza del nostro settore”. Ed è così che Gioco per Sempre, la Campagna di Assogiocattoli che da ben 4 anni pone l’attenzione sull’importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale, continua il suo virtuoso percorso. Dopo il Kids Award annunciato in occasione della prima Giornata Internazionale del Gioco recentemente istituita dall’ONU, il prossimo appuntamento è con la gara di solidarietà che nelle precedenti edizioni ha ottenuto un grandissimo successo con oltre tre mila giochi donati: il “Giocattolo Sospeso”, un concetto davvero semplice, ma estremamente significativo proprio nel momento dell’anno più atteso da grandi e piccini, il Natale.