Apre Le Beccherie Bistrot e sarà un ritorno alle origini

Le Beccherie fa il bis con il Bistrot Le Beccherie di Trebaseleghe, che riapre dopo due anni. Al sempre più famoso Ristorante Le Beccherie di Treviso si affiancherà quindi il Bistrot, che offrirà una cucina contemporanea recuperando anche l’originaria tradizione della carne. Le Beccherie, infatti, deriva dal nome dialettale Bechèr, ovvero macellaio, dalla piazza di Treviso un tempo mercato. Elemento identitario resterà comunque il Tiramisù Originale de Le Beccherie, che proprio quest’anno compie il 50° anniversario dalla sua prima apparizione in un menù. Le Beccherie Bistrot, situato all’interno del Moncler Village, nasce da una idea innovativa di Sergio Buongiovanni. È un luogo dove moda e ristorazione danno vita ad un nuovo spazio giocoso e dinamico sotto la guida di Paolo Lai.

<<Le Beccherie Bistrot offre una proposta complementare al Ristorante Le Beccherie a Treviso. – Afferma Paolo Lai –. Lo stile rimarrà invariato e sarà riconoscibile in cucina così come negli arredi raffinati ma si avvicinerà anche alla tradizione grazie alla selezione di fornitori locali a filiera corta. Punto di forza sarà la carne, come lo era storicamente, ma l’offerta terrà conto anche delle esigenze di chi è vegetariano o vegano. Il tutto accompagnato da una grande selezione di vini.>>

Verde, oggetti di design, pulizia nelle linee e toni naturali sono gli elementi distintivi degli spazi.

Le Beccherie Bistrot sarà aperto a pranzo dal lunedì al sabato e a cena dal mercoledì al sabato.