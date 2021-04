Lg presenta i nuovi moduli fotovoltaici serie neon h e neon r

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

LG Electronics porta anche sul mercato italiano l’ultima generazione del solare ad alto rendimento. La società ha lanciato le serie NeON H e NeON R, moduli fotovoltaici caratterizzati da alti livelli di potenza e affidabilità. “I nostri nuovi prodotti sono la soluzione più affidabile ed efficiente che LG abbia mai realizzato”, spiega Kevin Kim, vice presidente e a capo dell’unità Energy Business della LG Electronics Business Solutions Company. Entrambe le serie si affidano alle innovative celle formato M6 con drogaggio di tipo N, capaci di offrire prestazioni migliorate e stabili nel tempo. Anche in caso di basso irraggiamento solare o condizioni meteo avverse. Ideali sia per applicazioni residenziali che commerciali, nuovi moduli fotovoltaici LG, mantengono alte le prestazioni per tutta la loro vita utile. Le serie NeON H e NeON R utilizzano sofisticate celle solari con doping tipo N. Una scelta in diretta controtendenza con il trend più diffuso sul mercato (celle di tipo Mono PERC) ma che garantisce ottimi risultati finali. Nel dettaglio, i moduli fotovoltaici NeON H impiegano 120 Celle Half Cut Formato M6, generando una potenza massima di 390 Watt con un coefficiente di temperatura di -0.33% per grado Celsius. Inoltre, la struttura bifacciale di queste celle permette al pannello di assorbire la luce sia dal lato anteriore che da quello posteriore. La nuova serie NeON R, invece, impiega 60 celle Tipo N formato M6 con struttura a contatto posteriore. Il coefficiente termico è di 0.29% per grado Celsius e il pannello può raggiungere una potenza di picco di 405 Watt. La società è il primo produttore al mondo a gestire strutture interne di collaudo solare certificate da due importanti organismi internazionali di ispezione e certificazione: UL e TÜV Rhein-land. I test a cui sono stati sottoposti hanno dimostrato che i moduli fotovoltaici NeON H e NeON R soddisfano a pieno gli standard del settore. Entrambe le serie sono garantite 25 anni sul prodotto e 25 sulla resa con un livello finale di potenza al 25° anno fino al 92,5% delle loro prestazioni originali. “Siamo uno dei pochi produttori ad offrire una garanzia di 25 anni sui prodotti fotovoltaici e continueremo a lavorare per fornire soluzioni efficienti ed efficaci che resistano alla prova del tempo”, aggiunge Kim. L’offerta LG arriva sul mercato italiano forte anche di una rete di installatori presente in modo capillare su tutto il territorio. Un network in continua crescita a cui la società ha dedicato il “LG PRO Partner Program”, programma che fornisce ai partner, formazione tecnica, supporto marketing e convenzioni esclusive. Rinnovabili.it: https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/moduli-fotovoltaici-ad-alto-rendimento-lg-neon-h-neon-r/