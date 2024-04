Il limoncino 0.0 di Bottega conquista anche il mercato danese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Saling Group, il più grande gruppo danese di vendita al dettaglio, ha inserito in assortimento il nuovo Limoncino 0.0 prodotto da Bottega e che al recentissimo Vinitaly ha catalizzato l'attenzione dei buyer e delle catene distributive di mezzo mondo. Saling Group serve circa 10 milioni di clienti a settimana ed ha formalizzato un primo ordine di alcune migliaia di bottiglie. Il Limoncino a zero gradi di Bottega rientra nel programma, appunto di zero gradi lanciato negli ultimi tempi dalla casa vinicola di Bibano di Godega di Sant'Urbano, che ha fatto anche sapere di voler mettere in commercio anche bottigliette di 20 cl di Bottega WHite. L'azienda trevigiana è anche entrata nel mondo delle sponsorizzazioni del golf, ovviamente con il Bottega gold, partecipando al Trofeo Bottega per i 90 anni del Golf Club Varese.