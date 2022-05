 Lotto Sport veste il Monza Calcio e arriva in Serie A

Lotto Sport Italia torna in Serie A: grazie alla prima storica promozione dell’AC Monza, nella stagione 2022 – 2023, la società guidata da Andrea Tomat tornerà infatti a vestire una squadra impegnata nel massimo campionato calcistico italiano. Un ritorno nella competizione dove la doppia losanga Lotto ha già vestito Milan, Juventus, Napoli, Fiorentina, Palermo, Udinese.

Un percorso iniziato a luglio del 2019 e ricco di grandi gioie: oltre al salto in Serie A, i brianzoli e Lotto hanno infatti conquistato la vittoria del campionato di serie C, e quindi la promozione in Serie B, giunta al termine della stagione 19/20.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco del Monza nel raggiungimento di questo traguardo storico. Una promozione inseguita, desiderata e cercata, arrivata nella maniera più emozionante di tutti, all’ultimo respiro: le congratulazioni di tutta Lotto vanno al Presidente Berlusconi e al Dottor Galliani, con i quali c’è un legame saldo nel tempo” commenta Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia. “Siamo felici di tornare in Serie A con una squadra che rappresenta alla perfezione i nostri valori fondanti: tenacia, eccellenza, italianità. Siamo pronti a scrivere insieme nuove splendide pagine di storia” continua Tomat.

Lotto fornirà per la prossima stagione i kit gara, allenamento e rappresentanza per tutte le squadre del club - maschile, femminile, scuola calcio ed e-sport.

LOTTO SPORT

Lotto, l’azienda italiana leader nelle calzature e l'abbigliamento per lo sport e il tempo libero, nasce nel 1973 a Montebelluna (TV) nel cuore del distretto dello Sportsystem. Le scarpe da tennis e da calcio segnano l’inizio della produzione; con gli anni l’azienda espande la propria offerta sia nell’ambito performance che tempo libero con un’ampia linea di prodotti leisure.

Sotto il cappello Lotto sono incluse le identità di cinque diversi brand dotati di personalità specifiche: Lotto Performance per gli sportivi più esigenti, professionisti o agonisti; Life’s per chi privilegia un’attività sportiva leggera, dedicata al benessere, al divertimento e a uno stile informale e piacevole; Lotto Leggenda che racconta la storia del marchio interpretando in chiave moderna i prodotti storici con soluzioni che colpiscono per materiali e colori; Aequiter per le calzature sportive protettive e di supporto e infine Lotto Works con le soluzioni di alta qualità tecnica per gli ambienti di lavoro.