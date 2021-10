Manuel caffe’ alla fiera HostMilano presenta le nuove miscele professionali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il caffè che ci unisce – con il nuovo claim Manuel Caffè si presenta a HostMilano agli operatori, custode di un nuovo approccio: l’azienda veneta è attenta non solo a monitorare le evoluzioni del gusto, ma anche a promuovere convivialità e condivisione, per rendere una vera esperienza sensoriale ogni assaggio di caffè. Ad accogliere visitatori e operatori professionali di HostMilano, dal 22 al 26 ottobre, la fiera leader mondiale dedicata alla ristorazione e all’accoglienza, sarà la famiglia De Giusti, Cristina, Emanuela, Mauro e Giuseppe al Padiglione 13P, Stand H35_L34 in FieraMilano, Rho. In fiera Manuel Caffè metterà sotto i riflettori l’intero comparto produttivo, dalla materia prima alla torrefazione, le macchine espresso, Cold Brew e filtro, per arrivare al prodotto finito senza trascurare i mondi affini quali Latte Art e la riapertura della nuova scuola professionale Sapere Coffee Academy. Lo stand di Manuel Caffè sarà dedicato all’eccellenza, dove si respirerà fiducia e si parlerà di ripresa, come valido sostegno agli operatori che scelgono Manuel come partner. Il caffè è una bevanda che unisce e al di là delle sensazioni gusto-olfattive, quello che emerge alla grande è il rapporto emotivo, il vissuto. In occasione dell’Host 2021 Manuel Caffè presenterà le nuove miscele con il loro packaging in stampa opaca, colorato e sostenibile che tramandano freschezza e attenzione ai dettagli e all’accurata selezione della materia prima, con i colori caldi che rimandano alla terra. L’origine delle miscele sono per l’arabica Brasile, Guatemala Etiopia e per la Robusta India, Vietnam, mentre il profilo aromatico è bilanciato tra frutta, fiori e cacao, con acidità molto controllate e retrogusto persistente di buona intensità e tostate per singola origine con tostatrice a tamburo. “Sarà bello ritrovarci di nuovo - sostiene Cristina De Giusti – poter ricevere clienti e amici e condividere progetti. In questi mesi di chiusura abbiamo affilato le armi per essere pronti ad affrontare il “nuovo mercato” immaginandoci le evoluzioni, nuovi scenari e nuove opportunità. Ci siamo focalizzati ancor di più sulla ricerca e abbiamo cercato di affrontare in modo più approfondito anche il tema della sostenibilità ambientale e sociale. Ci siamo migliorati avendo come obiettivo quello di mettere a disposizione il nostro supporto agli operatori professionisti con tutta la nostra esperienza lunga decenni”. Con il cuore in Italia e la testa nel mondo, Manuel Caffè è distribuita in 52 paesi, per offrire un caffè frutto del dialogo tra lavorazioni artigianali, passione, costante evoluzione e raffinate miscele interpreti di una lunga tradizione. Oggi l’azienda vuole essere portavoce delle esigenze di appassionati e rappresenta lo stile italiano che si esprime attraverso la perfezione, il talento e la ricerca e l’innovazione. La vocazione della famiglia De Giusti è quella di non accontentarsi mai, spostando l’asticella della qualità giorno dopo giorno; un’azienda che mette in primo piano i gesti, le scelte e la concentrazione ai dettagli. Per la nuova generazione De Giusti il caffè è memoria dell’infanzia, il caffè è diventato “un compagno di giochi” con cui fare appassionanti esperienze: ‘tattile’, quella della superficie ruvida di quei grandi sacchi di iuta, ‘olfattiva’ per il profumo intenso di chicchi tostati con la colonna sonora delle macine in movimento. E’ l’immagine rassicurante delle spalle possenti e accoglienti di Giuseppe intente a coltivare la passione per quei piccoli chicchi capaci di conquistare il mondo. E negli anni queste esperienze si sono trasformate in obiettivi; oggi una nuova generazione di manager capaci di trasformare con la comunicazione la loro idea di gusto, di qualità, di profumo, di piacere. www.manuelcaffe.it