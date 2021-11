Manuel Caffè official partner del Treviso Basket e dell’Udinese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Siamo pronti con il nostro tifo e un buon caffè! – afferma Cristina De Giusti - Per noi è qualcosa che va oltre l’aspetto professionale, perché nasce da una passione - e continua - seguiremo tutte le partite di questi giovani campioni, che ci hanno dato tantissime soddisfazioni negli anni perché impegno e passione sono gli elementi che ci accomunano”. Con questo progetto Manuel Caffè conferma l’attenzione rivolta al sociale e al territorio, in cui si inserisce l’interesse e la volontà di sostenere l’attività di campioni che mietono successi, intrecciando una rete di collaborazioni con i club sportivi, le aziende e gli appassionati, che potranno contare sul supporto di un partner di primissimo livello. Ad affiancare gli atleti sarà la linea Equo Organic che più rappresenta il sodalizio tra l’esperienza di un’azienda leader nel settore della torrefazione e la disciplina sportiva, darà così la giusta carica ai partecipanti nelle competizioni, per affiancarli nelle prove più impegnative e di resistenza. Equo Organic è una miscela 80% arabica e 20% robusta, ottenuta dalle migliori qualità provenienti da Agricoltura Biologica, coltivate da piccole cooperative del centro e del sud America, una miscela dal perfetto equilibrio sensoriale, prodotta nel rispetto di valori etici e sociali. Un caffè solidale, 100% Bio e una produzione certificata e garantita dal marchio indipendente International Fairtrade, che attesta l’impegno dell’azienda in una produzione che limita lo sfruttamento del terreno e delle risorse idriche, affidata all’accurata sapienza dei metodi naturali ed artigianali, secondo gli standard internazionali del Commercio Equo e Solidale. Le note di cacao e spezie lasciano un sapore pieno e un particolare retrogusto vanigliato, che rende questo prodotto un miscela gourmet. Giuseppe è il fondatore dell’azienda di Conegliano, che negli anni ’50 inizia la sua attività prima come dipendente, poi aprendo un suo laboratorio artigianale. Nel 1975 nasce il marchio Manuel Caffè, oggi rappresentato dalla seconda generazione con i figli Emanuela, Mauro e Cristina, che con la loro energia e talento creativo hanno saputo trasformare l’azienda in una delle realtà più interessanti nel panorama del caffè di qualità italiane. Manuel Caffè è orgogliosa di unire il proprio marchio a quello dello sport di territorio. In tutte le aree delle Club House e nelle caffetterie ci sarà la possibilità di degustare un buon caffè.