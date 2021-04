Una azienda trevigiana fa lampade d'oro

Masiero produce soluzioni di illuminazione decorativa di gamma alta e di elevato contenuto artistico, adatte a contesti di respiro internazionale: lampade di stile eclettico ed originale, che spaziano dalla tradizione veneziana fino al design contemporaneo, per arredamenti di tipo sia classico che moderno. Il 2021 è una data importante della storia di Masiero: quest’anno l’azienda trevigiana celebra 40 anni dalla sua fondazione, testimoniando con questo anniversario il forte impegno nel settore dell’illuminazione decorativa di alta gamma attraverso quattro decenni e due generazioni.

L’esclusività di ogni lampada Masiero è garantita dal lavoro delle mani di oltre 40 professionisti che curano ogni fase della produzione, nello stabilimento di Casale sul Sile: dalla realizzazione della struttura metallica all’assemblaggio dei componenti, dalla verniciatura alle decorazioni, dall’impianto elettrico al collaudo.

La produzione dell’azienda attinge storicamente alla tradizione classica veneziana con i suoi materiali di altissima qualità, come il cristallo e il vetro sof?ato dai maestri di Murano. La scelta di materiali pregiati come la ceramica di Bassano, il legno tornito e il metacrilato si abbina a linee eleganti ed elaborate pensate per contesti lussuosi, anche grazie all’inserzione di vetro e cristalli Swaroski.

“Abbiamo pensato ad una collezione speciale per festeggiare questi nostri primi 40 anni e impreziosito cinque dei nostri pezzi icona, vestendo d’oro le nostre lampade più rappresentative, tutte sospensioni dai diversi stili e materiali. Ognuno dei cinque modelli sarà prodotto in soli 40 pezzi: una limited edition che testimonia 40 anni di design e sartorialità italiani di grande valore” (Enrico Maria Masiero, AD Masiero)

In Honicè le lastre di Onice sono state sostituite da lastre di vetro decorate con finitura foglia oro, dando vita ad un gioco di sovrapposizioni tono su tono con il telaio color oro, reso brillante dalla finitura galvanica in oro lucido, che le racchiude come un nastro prezioso.

Il caratteristico vetro prismato di Horo è stato vestito di un color oro grazie alla decorazione in foglia, realizzata a mano meticolosamente all’interno dell’azienda.

Le Nappe, normalmente declinate in colori opachi, sono state immerse in un bagno galvanico di oro lucido che le rende dei veri gioielli!

Il telaio dell’Olà è stato decorato in oro lucido, con pendagli dipinti a mano in color oro.

Infine il Maria Teresa è stato realizzato con telaio oro lucido, con i bracci ricoperti in vetro color ambra e pendagli color oro dipinti a mano.

Masiero è oggi internazionalmente riconosciuto come brand di alta gamma nel settore del residenziale e contract dall’estetica altamente decorativa. Sotto i vent’anni di guida di Enrico Maria Masiero (AD dal 2001), figlio dei fondatori, Masiero ha incrementato sempre più gli investimenti nei processi di produzione, aggiunto nuove linee stilistiche e lavorazione di materiali differenti, senza dimenticare il marketing, ampliando così il target di mercato fino a raggiungere oggi una distribuzione in oltre 70 paesi nel mondo, dal Medio Oriente agli Stati Uniti al Sud America, dalla Cina e Russia al Nord e Sud Africa.

La manifattura Masiero è esclusivamente italiana: materiali di pregio, capacità tecnica e sartoriale, innovazione tecnologica sono i differenti aspetti che rendono unico il brand Masiero.