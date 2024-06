Il direttore Maurizio Belpietro in visita allo stabilimento di Pasta Zara a Riese Pio X

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Direttore de La Verità e Panorama, Maurizio Belpietro, ha fatto visita il 19 giugno 2024 allo stabilimento di Pasta Zara a Riese Pio X (Treviso), azienda con oltre un secolo di storia nella produzione di pasta di alta qualità. Il Direttore Maurizio Belpietro, sempre attento alle realtà produttive italiane e alle loro eccellenze, ha mostrato grande interesse per la storia di Pasta Zara e per i suoi prodotti. Fondata nel 1898 da Emanuele Bragagnolo, l'azienda ha saputo coniugare tradizione e innovazione, diventando un punto di riferimento nel panorama italiano e internazionale della pasta. Accolto dal Presidente Furio Bragagnolo e dai vertici aziendali, il Direttore Maurizio Belpietro ha avuto modo di seguire da vicino le diverse fasi del processo produttivo di alta innovazione e sostenibilità, dall’impasto alla trafilatura, dall’essiccatura al confezionamento della pasta. Un percorso che ha permesso al Direttore di comprendere appieno la cura e l'attenzione che Pasta Zara dedica ad ogni singolo passaggio, per garantire un prodotto di altissima qualità. Lo stabilimento di Riese Pio X, che si estende su una superficie di 74.300 mq, ospita 150 dipendenti che lavorano su tre turni giornalieri. Un team affiatato e appassionato, impegnato a garantire una produzione giornaliera di 430 tonnellate di pasta e una capacità annua di 120 mila tonnellate. Ogni giorno, Pasta Zara distribuisce oltre 9 milioni di porzioni in 110 paesi del mondo, affermandosi come ambasciatrice del Made in Italy nel settore alimentare. L'incontro con il Direttore Belpietro si è concluso con un momento conviviale durante il quale il Direttore ha potuto apprezzare i sapori unici della pasta della linea premium Pastificio Bragagnolo. "Siamo orgogliosi di aver accolto il Direttore Belpietro nel nostro stabilimento", ha dichiarato Furio Bragagnolo, Presidente di Pasta Zara. "La sua visita è una testimonianza del valore che le nostre produzioni rivestono nel panorama agroalimentare in Italia e all’estero, l’attenzione all'innovazione tecnologica e la qualità che da sempre ci contraddistingue".