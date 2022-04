Maw, l'agenzia per il lavoro apre una nuova sede a Montebelluna

L'agenzia per il lavoro Maw espande la propria rete nel Trevigiano. Giovedì 7 aprile, infatti, si è tenuta la cerimonia inaugurale della nuova sede di Montebelluna presso i nuovi uffici di via Feltrina Centro 91.

Un'occasione importante di networking, dopo mesi segnati da restrizioni per la pandemia. Un'inaugurazione utile per incontrare e conoscere i recruiter che si occuperanno di fornire servizi di ricerca, selezione e formazione di candidati per le imprese del territorio, alcune delle quali presenti al brindisi celebrativo. Hanno preso parte all’iniziativa i vertici territoriali dell’Agenzia per il lavoro, insieme alle collaboratrici che collaboreranno in sinergia per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, aiutando le persone a realizzare le proprie aspirazioni lavorative e le aziende a trovare i professionisti di cui hanno bisogno per raggiungere i propri obiettivi di business. Erano presenti per il taglio del nastro nella nuova filiale anche, in rappresentanza del Comune di Montebelluna, l'assessore al Sociale e pari opportunità Maria Bortoletto e Federico Vione, ceo di Maw e fondatore di W-Group, il quale ha dichiarato: «Anche se abbiamo un percorso di espansione molto importante, ogni nuova filiale che inauguriamo regala enormi emozioni. In primis perché facciamo entrare nella squadra Maw colleghi che hanno le qualità per essere proprio persone fantastiche come recita il nostro payoff. Investiamo, infatti, su ogni nuova filiale per renderla un ecosistema capace di attrarre e far crescere i migliori talenti. Lo facciamo in primis per i nostri collaboratori, perché possano trovare ambienti che li mettano nelle condizioni di sviluppare tutte le proprie capacità. Lo facciamo per i nostri candidati, perché si sentano ascoltati e accompagnati verso un percorso professionale di grandi soddisfazioni. Lo facciamo per i nostri clienti, per dare loro le persone giuste, con cui realizzare i propri sogni. Grazie alle nuove aperture, inoltre, vogliamo avvicinarci sempre di più ad aziende e persone, perché siamo convinti che solo attraverso la presenza fisica sul territorio se ne possano comprenderne dinamiche e peculiarità. È questo che come MAW facciamo dal primo giorno ed è questo che ci impegniamo a fare anche a Montebelluna».