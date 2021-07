Ora la grigliata perfetta arriva a casa pronta

E' nata la prima azienda in Italia che porta in tavola il vero sapore del BBQ americano

Una religione che ha dei riti veri e propri che ogni americano conosce: ci riferiamo al barbecue. Con il barbecue si esprime l'america vera, quella che si ritrova davanti a una griglia fumante durante la festa dell’Indipendenza (il 4 luglio) e il Super Bowl. Ma il rito continua nel giardino delle case la domenica o durante i fine settimana estivi. Non un solo un’abitudine, ma diverse tradizioni che cambiano di stato in stato. Alla base c’è una teoria assoluta: low & slow, la cottura è lenta e prolungata.

Anche in Italia è esposa la moda della grigliata all'aria aperta, sopratutto dopo la pandemia, che ha fatto riscoprire lo stare in casa, la famiglia.

Una azienda veneta si è inventata MEAT MASTER le ricette del vero bbq americano cotte a bassa temperatura sottovuoto e poi confezionate in monoporzione. L'idea si è dimostrata vincente, ora sono tantissimi gli italiani che ordinano on line la carne cotta con gli originali metodi made in USA, basta dargli un ultima passata sul fuoco e voilà il piatto è pronto in tavola.

La storia

« Negli anni Settanta mio padre, allevatore di bovini e suini, decide di aprire il secondo punto vendita ‘Macellerie Ponza’. Come garzone di bottega, sin da adolescente, inizio a imparare i nomi e le tecniche con grande tenacia e passione. La mia formazione inizia presto alla mattina con il profumo del fieno in stalla e segue tutta la filiera della carne, dal negozio fino a quando la sera arriva il momento di accendere il camino e mettere una bottiglia di vino rosso in tavola. Molte cose sono cambiate in quasi sessant’anni di attività, ma i nostri valori sono rimasti inalterati: genuinità, cura e ricerca. Così è nata l'idea di portare direttamente pronti in tavola i sapori autentici del vero bbq americano, con ricette originali.

La carne di Meat Master viene cotta attraverso il calore dell’acqua e tutto quello che prima veniva arso nella fiamma viva del fuoco e poi messa sottovuoto in monoporzione, per garantire un prodotto sempre fresco e genuino.

Ci chiamiamo Filippo ed Eleonora. Siamo marito e moglie. Abbiamo visitato gli Stati Uniti in lungo e in largo nel corso dei nostri viaggi. Abbiamo deciso di fare una cosa che prima di noi non era stata fatta da nessuno.



Abbiamo conosciuto Claudio Gazzola una forte passione, unita a quasi 40 anni di esperienza nel metodo di cottura sottovuoto, patron di uno storico ristorante del veneziano, nonchè consulente per diverse prestigiose realtà dell'industria alimentare. A lui ci siamo rivolti per mettere a punto i nostrti piatti.»